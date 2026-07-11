Lépett az elnök: megvan, ki ránthatja ki a válságból a kis kelet-európai államot

Sajtótájékoztatóján Sandu bejelentette, hogy az ország alkotmányának értelmében Tofan személyéről 15 napon belül kell szavazni a parlamentben.
Az elnök a közösségi médiában közzétett videófelvételen
Tofan legfontosabb feladatának az ország európai uniós integrációját, a gazdaság fellendítését, illetve az állam és a hozzá köthető intézmények ellenálló-képességének erősítését nevezte.
A Harvardon diplomázott 44 éves Tofan a Horizon Capital nevű, főként az ukrán és a moldovai piacokra összpontosító, kelet-európai magántőke-társaság egyik fő befektetője, és a 2024-es elnökválasztáson Sandu egyik támogatója volt.
A Tofan jelöltségét támogató Igor Grosu parlamenti házelnök elmondta: a kormányfőjelölt "részt vett a nagyvállalatok fejlesztéseiben, támogatta a munkahelyteremtésre irányuló befektetéseket, és erősítette az ország gazdaságát".
Az ország korábbi miniszterelnöke, a 2025-ben beiktatott Alexandru Munteanu a múlt héten, kevesebb mint nyolc hónap után nyújtotta be lemondását, helyét akkor - ügyvivő kormányfőként - az addigi miniszterelnök-helyettes, Eugeniu Osmochescu vette át.
Munteanu - akit több bírálat ért, miszerint képtelen kivezetni az országot a gazdasági válságból - az X-en azt írta: azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait azonban nem részletezte.
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