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Rendkívüli vészhelyzet: 144 kilométer per órás széllel és brutális esőzéssel csapott le a szörnyű vihar Keleten
Globál

Rendkívüli vészhelyzet: 144 kilométer per órás széllel és brutális esőzéssel csapott le a szörnyű vihar Keleten

MTI
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Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt - jelentette szombaton a kínai állami média. Az előrejelzések szerint az idei év kilencedik tájfunja vasárnap hajnalban ér szárazföldet a kelet-kínai Vencsou térségében.

A kínai meteorológiai szolgálat közlése szerint a Bavi szombaton a Csöcsiang tartománybeli Venling városától mintegy 200 kilométerre délkeletre haladt, szélsebessége elérte az óránkénti 144 kilométert. A kínai állami média szerint Csöcsiang tartományban több mint 1,7 millió, a szomszédos Fucsien tartományban pedig több mint 100 ezer embert költöztettek biztonságos helyre a vihar érkezése előtt.

A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva lassul és fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt.

A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima-szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel, mielőtt Kína keleti partvidéke felé vette volna az irányt.

Japánban és Tajvanon egyelőre nem jelentettek halálos áldozatokat, a Fülöp-szigeteken viszont 17 ember halt meg a heves monszunesőzések következtében. A meteorológusok szerint a Bavi felerősítette a térségben uralkodó délnyugati monszunt, amely jelentős csapadékkal járt az ország több részén.

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Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

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