Sokáig reménykedtek Oroszország kiűzésében, úgy tűnik, Moszkva megtalálta a visszautat a kulcsfontosságú kikötőbe

Az oroszok arra számítanak, hogy 2026 júliusának közepére kereskedelmi logisztikai központot indíthatnak a szíriai Tartúsz kikötőjében bérelt haditengerészeti támaszpontjuk egyik kikötőhelyén, miközben a másikat továbbra is katonai célokra használnák – közölték szíriai tisztségviselők a Reuters hírügynökséggel. A projekt Moszkva azon törekvéseinek középpontjában áll, hogy Basár el-Aszad 2024-es bukása után gazdasági eszközökkel őrizze meg befolyását Szíriában.

A tervek szerint a központ havonta mintegy 250 ezer tonna árut kezelne, kezdetben orosz búzát, gabonát, takarmányt, növényi olajokat, fát, acélt, klinkert, szenet, rizst, cukrot és ásványolajokat. A működés a jelentések szerint egy 30 ezer tonnás gabonaszállítmánnyal indulna. Az árukat az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjéből szállítanák Tartúszba, ahonnan Szíriában és a szomszédos országokban terítenék azokat, elsősorban Irak, Jordánia, majd Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar és Bahrein irányába.

A projektet a szíriai Rus Line logisztikai vállalat fejleszti az Orosz–Szíriai Üzleti Tanács alá tartozó orosz cégekkel együttműködésben. A szervezők tájékoztatása szerint a központot a szíriai állami befektetési alappal közösen irányítanák, és az a kikötő 4-es számú mólóján működne,

míg a másik kikötőhely az orosz haditengerészet használatában maradna.

A műveleteket a szíriai hatóságok ellenőriznék, így minden tevékenységhez a kikötőkért és vámokért felelős állami hatóság jóváhagyása lenne szükséges.

A háttérben azonban jóval több forog kockán a puszta üzletnél. A tartúszi haditengerészeti bázis és a Latakia közelében fekvő hmejmími légibázis jövőjéről Moszkva és Damaszkusz jelenleg is tárgyalásokat folytat. Az orosz külügyminisztérium szerint a felek a katonai létesítmények lehetséges átformálásáról egyeztetnek. Szíriai tisztségviselők szerint a projekt fordulópontot jelentett, amely az el-Sarra és Vlagyimir Putyin közötti januári moszkvai találkozón körvonalazódott.

Az új szíriai kormány közben a nyugati és az öbölmenti országok felé fordult. Ennek jegyében 2025-ben felbontotta a Sztrojtranszgaz 49 éves szerződését, a kikötő felújítására pedig az egyesült arab emírségekbeli DP World kapott egy 800 millió dolláros, 30 éves koncessziót. Ennek ellenére Oroszország gazdasági szerepe továbbra is jelentős, mivel a szíriai búzaimport mintegy 85 százaléka Oroszországból és a megszállt Krímből érkezik, és a Reuters jelentése szerint az orosz nyersolajtól való függőség is növekedett Aszad bukása óta.

A szíriai állami hatóság szóvivője a cikk megjelenése után cáfolta, hogy Oroszország kereskedelmi logisztikai központot üzemeltetne a kikötőben, és teljesen valótlannak minősítette az erről szóló beszámolókat. Egy amerikai külügyi tisztségviselő ugyanakkor jelezte, hogy Washington szoros figyelemmel kíséri az orosz hátterű projekteket, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ezek nem feltétlenül szolgálják a térség stabilitását. Joe Wilson képviselő a múlt hónapban olyan módosítást fogadtatott el a Pentagon költségvetéséhez, amely az orosz befolyás csökkentésének, valamint a Tartúszból és Hmejmímből való kivonulás elérésének lehetőségeit vizsgáltatja.

Forrás: Reuters

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