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Szövetségi ügynökök jelentek meg amerikai újságírók házainál, miután kritizálták Donald Trump döntését
Globál

Szövetségi ügynökök jelentek meg amerikai újságírók házainál, miután kritizálták Donald Trump döntését

Portfolio
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Az amerikai igazságügyi minisztérium több újságírót is beidézett a szövetségi vádesküdtszék elé, miután azok a katari adományból származó új elnöki különgép, az Air Force One biztonsági kockázatairól számoltak be.

Apénteken kézbesített idézések arra kötelezik az érintett újságírókat, hogy szerdán jelenjenek meg a testület előtt, és tanúskodjanak egy feltételezett szövetségi bűncselekmény ügyében. Az okmányokat Jay Clayton manhattani szövetségi ügyész adta ki, a dokumentumokat pedig több esetben

szövetségi ügynökök kézbesítették személyesen a riporterek otthonába.

A The New York Times rendkívüli eszkalációként értékelte a lépést Donald Trump elnök azon törekvései között, amelyek a független sajtó megfélemlítésére irányulnak.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az idézések tényét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tárca vizsgálata nem a sajtómunkatársak ellen irányul, hanem a minősített adatok kiszivárogtatása miatt indult. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

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Trump szerdán kijelentette, hogy a régi idők emlékére a korábbi elnöki különgéppel repül Ankarából a brit mildenhalli légitámaszpontra, miközben az új repülőgép szintén ott szállt le, hogy a bázison állomásozó amerikai katonák megtekinthessék. A késő este készült felvételek tanúsága szerint az elnök végül mégis a katari adományként kapott új Air Force One fedélzetén hagyta el a brit támaszpontot, hogy visszatérjen az Egyesült Államokba.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

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