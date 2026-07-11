Új korszak kezdődik: Peking olyan törvényt léptetett életbe, amivel a világ bármely részére elérhet a keze

A Kínai Népköztársaság 2026-ban új etnikai egységtörvényt fogadott el, amely a kritikusok szerint a kisebbségek erőszakos asszimilációját célozza. A július 1-én hatályba lépett jogszabály kötelezővé teszi a mandarin nyelv oktatását minden iskolában, és az élet számos területén – a közintézményektől a lakáspolitikáig – az "etnikai egység előmozdítását" írja elő. Különösen aggasztó, hogy a törvény hatálya az ország határain túlra is kiterjed, ami elsősorban Tajvant és a külföldön élő kínai disszidens közösségeket érintheti. A lépés nemzetközi kritikákat váltott ki, szakértők szerint a közel 140 milliós kisebbségi lakosság kulturális és nyelvi jogait szűkíti tovább, miközben Peking a harmónia és az integráció megteremtésére hivatkozik.

Színes Kína

Nagyon kevés szó esik arról, hogy a Kínai Népköztársaság mennyire diverz társadalmat alkot, ennek okai egyértelműen a politikai rendszerben keresendőek. A Kínai Kommunista Párt (KKP) nem fordít kifejezetten nagy figyelmet a különböző kultúrák, vallások vagy etnikai különbségek hangsúlyozására,

a vezetés sokkal inkább az egységet hangsúlyozza a kommunikációban.

Az országban a legnagyobb népcsoportot egyértelműen a hanok adják a nagyjából 1,28 milliárd fős jelenlétükkel (ezzel egyébként globálisan is ők jelentik messze a legnagyobb etnikumot), ezzel a teljes népesség nagyjából 90 százalékát teszik ki. A fennmaradó egytizedes részarányt számos kisebbség – például zsuang, hui, ujgur, miao, ji, mongol vagy tibeti – teszi ki, az ország népesség méretei miatt esetükben több milliós, vagy akár tízmilliós tömegről van szó. Meg kell jegyezni, hogy a számok a népszámlálási adatokat tükrözik, ugyanakkor sokan ezeken titkolják a valós identitásukat, ezért a ezek nem feltétlenül a valóságot tükrözik. Különösen a kevert régiókban jellemző, hogy az adminisztráció inkább a többségi társadalom népcsoportja felé billenti a helyzetet a statisztikákban.

Kínában vannak olyan területek, ahol viszont nem a többségi etnikumból származók, hanem valamelyik kisebbség tagjai teszik ki a legnagyobb részarányt. Ez a helyzet érzékelhetően zavarja a vezetést, kifejezetten az olyan gyéren lakott, kulturálisan eltérő régiókban, mint az északnyugati Hszincsiang – ahol az iszlám vallású ujgurok alkotják a többséget – vagy a délnyugati Tibet – ahol a buddhizmus bölcsője található a tibetiek többségével. Pekingben attól tartanak, hogy ezeken a részeken megerősödhetnek a szeparatista hangok, amik súlyos feszültséget robbanthatnak ki. Éppen ezért a vezetés nagy figyelmet fordít az egységesítésre:

a kínai kisebbségek körében az asszimilációs nyomás nem új keletű folyamat, Peking már régóta igyekszik a teljes társadalmat a saját képére formálni, ebben kiemelt figyelmet kap az egységes nyelvi és etnikai azonosságok megteremtése.

A Kommunista Párt ideája, hogy mandarinul beszélő, a rendszerhez lojális hanok alkossák az országot, különösen a 2000-es évek végétől pedig egyre határozottabban lép fel a célja elérése érdekében. Ennek mentén született meg a „második generációs etnikai politika”. Ennek lényege, hogy eltávolodjon az 1949-ben a Szovjetuniótól importált, névleges etnikai autonómiát biztosító jogszabálytól.

Map of Languages Spoken In ChinaAt least 10 of them have over 10 million speakers each.More about them: https://t.co/DtPyWfR9Kh pic.twitter.com/veF5NSQ41V https://t.co/DtPyWfR9Kh — Brilliant Maps (@BrilliantMaps) March 7, 2026

Az országban az állam hivatalosan összesen 56 etnikai (a han többség mellett 55 kisebbséget) csoportot ismer el, számos jogszabály és törvény hangsúlyozza a különbözőség védelmét. Ezek még az alkotmányban is rögzítve vannak, eszerint minden etnikumnak „joga van a saját nyelvét használni”.

2026-ban Peking azonban alaposan megkavarta a helyzetet az új etnikai egységtörvénnyel

(hivatalosan: Etnikai Egység és Haladás Előmozdításáról Szóló Törvény), amit még márciusban mutattak be. A javaslat benyújtásakor Lou Csincsen, az Országos Népi Gyűlés küldötte meg is magyarázta a lépés értelmét:

A kínai ceremoniális törvényhozás által jóváhagyott törvény célja, hogy erősebb közösségi érzést erősítsen a kínai nemzet összes etnikai csoportja között.

Magában a törvényben az szerepel, hogy a kormányzati szervektől a magánvállalkozásokon át egészen az állami szervezetekig az etnikai egységet kell „előmozdítani”. Egészen pontosan így fogalmaz a szöveg:

Minden etnikai csoportnak, az ország minden szervezetének és csoportjának, a fegyveres erőknek, minden pártnak és társadalmi szervezetnek, minden vállalatnak a törvények és az alkotmány szerint közös kínai nemzettudatot kell kialakítania, és felelősséget kell vállalnia e tudat kiépítéséért.

A megszavazást követően a törvény július 1-én lépett hatályba.

Drasztikus átalakítás

Az etnikaiként bemutatott – valójában sokkal inkább az identitásra irányuló – módosítás kötelezővé teszi minden gyermek számára a mandarin nyelv oktatását egészen a középiskola végéig. Ez a változás azt jelenti, hogy nem lehet már olyan terület az országban, ahol nem ez lesz az elsődleges oktatási nyelv. A legtöbb helyen már a mandarin számít elsődlegesnek, még a már említett Tibetben is, bár a kisebbségeknek volt bizonyos mértékű beleszólási lehetősége, hogy melyik nyelvi oktatást preferálja. A vezetés nem állt meg itt, arról is írnak, hogy minden szülőnek

arra kell nevelnie a gyermekeit, hogy „szeressék a Kínai Kommunista Pártot és a kínai népet”.

A törvény átszabhatja a különféle kulturális terek – például múzeumok vagy könyvtárak – működését, az államnak támogatást kell adniuk a történelmet és a nemzeti jólétet népszerűsítő rendezvényekre. A legnagyobb hatást a kínai lakáspolitikában eredményezhetik a lépéssel, ugyanis a helyi hatóságoknak törekedniük kell az „integrációra”. Nem tisztázott, hogy ez mit jelent valójában, de nem kizárt, hogy erőszakos áttelepítésekre is sor kerülhet. Peking a jövőben a törvényre hivatkozva még határozottabban léphet fel a kisebbségi autonómiát hirdető aktivistákkal szemben, méghozzá azzal érvelve, hogy a „szeparatizmust” támogatják.

Kiterjesztett csápok

A lépés egyik különlegességét adja, hogy Kína az ország határain túl is érvényesíteni akarja, ezt a 63. cikkely tartalmazza. Emiatt sokan félnek, hogy ezzel az ország „utána akar nyúlni” azoknak, akik – bármilyen okból – elhagyták azt. Ez a kitétel egyértelműen a kritikus véleményformálókat célozhatja, azok elcsendesítésére törekszik. Peking úgy véli, hogy a határain túl élőket is felelősségre lehet vonni „etnikai egység és haladás aláásásáért, illetve az etnikai szeparatizmus szításáért”. Aligha lehet kétségbe vonni, hogy ez a rész elsősorban Tajvanra (vagyis a Kínai Köztársaságra) vonatkozik. A sziget a kínai polgárháború vége, vagyis 1949 óta „kvázi függetlenként” működik, ám ezt a KKP nem ismeri el, a magáénak követeli az ellenőrzést. Hszi Csin-ping kínai elnök beiktatása óta ezek a hangok megerősödtek a Népköztársaság felől, a vezető például kijelentette, hogy a hadseregnek 2027-re „készen kell állnia” a sziget elfoglalására. Az államfő és az állampárt elnöke a Kínai Kommunista Párt megalapításának 105. évfordulója alkalmából tartott beszéde közben hangsúlyozta a törvény fontosságát. Szerinte meg kell erősíteni „minden etnikai csoport nagy egységét”.

A mostani húzás azt jelentheti a tajvaniak számára, hogy sokkal könnyebben válhatnak atrocitás vagy vegzálás áldozatává, ha Kína területére lépnek.

Mindez jelentősen ronthatja a „két Kína” közötti kapcsolatokat, különösen az utazásokat tekintve. A döntés értelmében a KKP már nem csak a tajvani vezetést nevezheti „szeparatistának” (ahogy azt eddig tette), hanem a sziget lakóit is, ami szintlépést jelent a korábbiakhoz képest.

Emlékezetes, hogy Peking régóta kapja a nemzetközi jogvédő szervezetektől az éles kritikákat, amiért akár erőszakkal is a hajlandó fellépni a kisebbségei ellen, ennek egyértelműen az ujgurok váltak a legismertebbé példájává. Az északnyugati Hszincsiang tartományban egy tömbben élő iszlám vallású, türk népcsoport nagyjából 10-11 millió fős közösséget alkot. A területen megjelent a vallási szélsőségesség, több terrortámadást is elkövettek a környéken az 1990-es évektől, néhányan pedig külföldön harcolnak az iszlamizmus terjesztéséért. Peking ezekre az erőszakos esetekre hivatkozva a helyi népesség egy jelentős részét – akaratuk ellenére – különféle intézményekbe kényszerítette, ahol „képzést kaptak”. Itt azonban teljesen eltér a kínai és a nyugati magyarázat: ameddig az előbbi szakképzésről és tanulókról beszél, addig az utóbbi átnevelő táborokról és bebörtönzésről. A mára befejeződött gyakorlat nehezen volt értelmezhető nem asszimilációs jellegű és a központi vezetést kritizálók elhallgattatását célzó törekvésnek, bár a keleti nagyhatalom igyekszik kifejezetten a terrorizmus elleni harcra helyezni a hangsúlyt.

Images of the Uyghur Mujahideen as they make their way to Damascus.Date: December 8th, 2024 pic.twitter.com/y1SQKIBDKU https://t.co/y1SQKIBDKU — Arslan Hidayat.ئارسلان ھىدايەت (@arslan_hidayat) December 9, 2024

2022-ben egy másik ügy is kirobbant, ami szorosan kapcsolódik a mostani történésekhez: a Safeguard Defenders emberi jogi aktivista szervezet

100 külföldi kínai rendőrőrsről írt, melyeknek a célja az emigránsok figyelemmel tartása.

Adott esetben lehetséges, hogy az új törvény által a hatósági emberek további felhatalmazást kapnak a disszidensek vegzálására. A CNN cikkében beszámolt egy olyan, az Egyesült Királyságban élő kínai nőről, aki Jünnan tartományban tett látogatást, amikor eltűnt. A 23 éves Tara a jelek szerint őrizetben lehet, mivel korábban Tibet mellett foglalt állást néhány bejegyzésben. Ez az eset lehet a mintája annak, pontosan hogy képzelik Pekingben a fellépést.

Kritikák

A kritikusok szerint a kínai vezetés most az etnikai egységtörvénnyel a kisebbségek erőszakos beolvasztására törekszik, el akarja tüntetni a különbségeket – ahogy korábban is, csak ezúttal óvatosabb formában. Ezzel egyébként éppen élesen szembe mennek akár az alkotmányban foglaltakkal is, erre a dilemmára nem adtak hivatalos választ a kormány részéről. James Leibold, az ausztrál La Trobe Egyetem emeritus professzora szerint ez a lépés tovább szűkíti a kisebbségek számára a nyelvi, kulturális, vallási vagy éppen történelmi múltra építő autonómiájukat. Szerinte az etnikai egységtörvény világosan megüzeni minden Kínában élő kisebbség számára, hogy kizárólag abban az esetben van lehetőségük a saját érdekeiket képviselni, amennyiben belesimulnak a Kommunista Párt által meghatározott nemzeti képbe. Biztosra veszi, hogy a hatóságok ezentúl a korábbiaknál is nagyobb figyelmet szentelnek majd, hogy a közintézményekben, médiában és úgy általában a kulturális szférában a mandarin nyelv érvényesüljön, kiszorítva az esetleges különbözőségeket. Leibold azt is hozzátette, hogy

mindez egy egységes, a párthoz lojális, han-központú képet akar alkotni a nagyhatalomról.

The Chinese government’s so-called ‘Ethnic Unity’ law is not about unity. It is really about forced conformity. This legislation seeks to legitimize the Chinese government’s ongoing campaign to erase the religious and cultural identities of Uyghur Muslims and other minority… pic.twitter.com/fCF3g8RNjw https://t.co/fCF3g8RNjw — CAIR National (@CAIRNational) July 6, 2026

Peking természetesen elutasítja ezeket a kritikákat, arról beszélnek, hogy valójában a „harmónia” és az integráció a célja. Hu Vejlie igazságügyminiszter-helyettes szerint a törvénnyel szemben véleményt formálók tudatosan értelmezik félre az egészet. Hangsúlyozta, hogy Kínának joga van fellépni a szeparatista törekvések ellen, valamint a szuverenitást emlegette.

A jövőben ez még nem jelenti automatikusan, hogy eltűnnek az olyan, körülbelül 20 millió főt számláló közösségek, mint a zsuang, de az eddigieknél is kevesebb terük lehet arra, hogy a saját szokásaikat kifejezzék. Ez a lépés pedig afelé lökheti a kisebbségeket, hogy hagyjanak fel ezekkel, ezzel pedig lassan eltüntetve a tradíciókat.

Peking egyben a külföldi renoméját is szeretné javítani azzal, hogy csökkenti a kritikus hangok számát, ugyanakkor ez könnyen visszafelé sülhet el.

མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུགTibet Advocacy Backs UN Challenge to China’s new ‘Ethnic Unity and Progress’ Law, Warn of Rights Violations#China #ethnic #Law #challengedhttps://t.co/JxrxQ452GH https://x.com/hashtag/China?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Voice Of Tibet (@VOT_Tibetan) April 28, 2026

Sokan éppen az új etnikai egységtörvény okozhatja az imázs romlását. Az Európai Parlament például már jelezte, hogy súlyos konfliktusok lehetnek abból, ha a kontinensen élő állampolgárokat éri atrocitás. A külső problémák mellett a belső feszültségek is felerősödhetnek, korábban Belső-Mongóliában a mongol közösség ritka tüntetéseket szervezett az utcára, mikor az iskolákban a mandarint tették az elsődleges nyelvvé. Akkor a hatóságok gyors fellépésével gyorsan el lettek fojtva az elégedetlenségek, de a mostani lépéssel összesen közel 140 millió fő ellenszenvét érhették el.

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