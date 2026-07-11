FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország 2 1 Belgium
BEL
 Vége
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Ma 23:00
Negyeddöntő
ARG
Argentína Svájc
SUI
 Vasárnap 03:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton
Globál

Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna és Oroszország is látványosan felpörgette egymás energetikai infrastruktúrájának támadását. Moszkvából szokatlanul gyakran érkeznek olyan hivatalos nyilatkozatok, amik beismerik: gondban van az ország üzemanyagellátása. Mindeközben ha csigatembóval is, de halad az orosz offenzíva Donyeck környékén. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Legalább hat sebesült Kijevben

Az ukrán hatóságok közleménye szerint az éjszaka Kijev felé indított orosz rakétatámadásokban legalább hat ember megsebesült. Két épület és egy transzformátorállomás kapott találatot.

(Reuters)

Megosztás

Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton

Ukrajna és Oroszország is látványosan felpörgette egymás energetikai infrastruktúrájának támadását. Moszkvából szokatlanul gyakran érkeznek olyan hivatalos nyilatkozatok, amik beismerik: gondban van az ország üzemanyagellátása. Mindeközben ha csigatembóval is, de halad az orosz offenzíva Donyeck környékén. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Pénteki hírfolyamunk az alábbi linkre kattintva olvasható el.

Kapcsolódó cikkünk

Két évtizede nem látott mélypont Oroszországban: fájdalmas lépésekre készül a jegybankelnök

Éjszakai pusztítás: tucatnyi orosz katonai hajóra és kulcsfontosságú olajfinomítókra mért csapást Ukrajna

Egyre magasabb helyen ismerik be: nagy a baj Oroszországban, vésztervet készítenek

Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: mégsem történt lopás a kecskeméti vadászgép-alkatrészek ügyében
Pánik a levegőben: betört egy Ryanair gép ablaka, a hirtelen légáramlat majdnem kiszippantott egy utast
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility