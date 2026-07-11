Legalább hat sebesült Kijevben
Az ukrán hatóságok közleménye szerint az éjszaka Kijev felé indított orosz rakétatámadásokban legalább hat ember megsebesült. Két épület és egy transzformátorállomás kapott találatot.
(Reuters)
Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton
Ukrajna és Oroszország is látványosan felpörgette egymás energetikai infrastruktúrájának támadását. Moszkvából szokatlanul gyakran érkeznek olyan hivatalos nyilatkozatok, amik beismerik: gondban van az ország üzemanyagellátása. Mindeközben ha csigatembóval is, de halad az orosz offenzíva Donyeck környékén. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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