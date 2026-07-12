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Aggódik a NATO egyik legerősebb hatalma: Oroszország nagyon készül valamire, de van ezzel egy bökkenő
Globál

Aggódik a NATO egyik legerősebb hatalma: Oroszország nagyon készül valamire, de van ezzel egy bökkenő

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A lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski szerint nem zárható ki, hogy Moszkvában egy súlyos incidensre készülnek – szúrta ki az Ukrajinszka Pravda.

Sikorski elmondta egy interjúban, hogy Varsóban nagyon komolyan veszik a fenyegetést, még akkor is, ha bizonyos jelek szerint valójában az oroszok inkább blöffölnek. A külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hamis képeket kialakítva támadta meg Ukrajnát, ezek a téves információk pedig máig befolyásolhatják őt. Kiemelte, hogy a háború eddig hatalmas károkat okozott Európának, ez pedig motiválhatja a Kremlt, hogy

akkor is harcoljanak, ha nem is tudnak győzni.

Korábban több jelentés is arról számolt be, hogy Oroszország bármikor megtámadhatja a lengyeleket, hogy ezzel valamiféle választ provokáljon ki. A felmerülő forgatókönyvek között voltak a drónincidensek, de a szárazföldi behatolást sem zárták volna ki. Ebben a helyzetben kényszerű döntés meghozatalára szerették volna rábírni a lengyeleket: döntsenek az ukrajnai támogatások folytatása, vagy az „eltévedt” orosz csapatok kivonása között. Ezzel az oroszok tesztelhették volna a NATO és Varsó reakciós képességeit, valamint ideális helyzetet teremthettük volna maguknak egy diplomáciai sikerhez. Sikorsi erre a felvetésre reagálva kifejtette, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja ezt az értesülést:

Ezért küldünk jelzést az oroszoknak: tudjuk, hogy készülnek valamire, ahogyan az Ukrajna inváziója előtt is történt. És azzal, hogy előre leleplezzük szándékaikat, remélem, rá tudjuk venni őket, hogy hagyjanak fel agresszív álláspontjukkal

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– hangsúlyozta.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az oroszoktól érkező fenyegetéseket nem veszik félvállról, ugyanakkor az orosz lehetőségek szűkülését is megemlítette. Kiemelte, hogy Moszkva 13 év alatt nem tudta elfoglalni a Donbászt, éppen ezért azt arra a következtetésre jutott, hogy az oroszoknak nincs elegendő erejük egy támadáshoz. Ennek ellenére valamilyen szándékot érez a Kreml felől, hogy provokációt hajtsanak végre.

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Címlapkép forrása: Omer Taha Cetin/Anadolu via Getty Images

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