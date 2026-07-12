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Eltűnt egy indiai állampolgár, amikor találat érte a hajójukat Omán partjainál

Portfolio
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Eltűnt egy indiai állampolgár, miután vasárnap támadás érte a GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajót Omán partjainál – közölte az indiai külügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy indiai állampolgár közül tízet már kimentettek, egy társuk után azonban még kutatnak. A minisztérium határozottan elítélte a támadást.

Az ománi indiai nagykövetség szorosan nyomon követi az eseményeket, és a mentési munkálatok sikeréért folyamatosan együttműködik a helyi hatóságokkal.

Irán korábban arról számolt be, hogy figyelmeztető lövést adott le egy engedély nélkül közlekedő hajóra, amelyet el is találtak.

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Forrás: Reuters

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