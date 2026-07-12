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Fordulat a háborúban: egyre komolyabb bajban lehet az orosz hadigépezet, Trumpot lenyűgözte Ukrajna
Globál

Fordulat a háborúban: egyre komolyabb bajban lehet az orosz hadigépezet, Trumpot lenyűgözte Ukrajna

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Négy éven át arra épített Oroszország, hogy egy felőrlő állóháborúban kitartóbb lesz Ukrajnánál. Most azonban, ahogy az ukrán drónok egyre nagyobb kárt okoznak az orosz hadseregben és az olajiparban, Moszkva kénytelen belátni, hogy az idő nem feltétlenül neki dolgozik - elemezte a helyzetet a Wall Street Journal.

A lap hosszasan elemezte a helyzetet az ukrajnai frontvonalon. Megállapították, hogy az orosz haderő mind kisebb területeket képes elfoglalni a fronton, miközben élőerő-veszteségei már meghaladják a besorozott újoncok számát, és nehezen alkalmazkodik az utánpótlási útvonalait érő ukrán dróntámadásokhoz. Eközben a végsőkig leterhelt ukrán hadsereg nem omlott össze, ahogy azt Moszkvában remélték, sőt helyenként kisebb ellentámadásokkal szorítja vissza a támadókat. Kijev egyre fejlettebb dróncsapásai ráadásul

üzemanyagválságot okoznak a megszállt Krím-félszigeten, és mélyen az orosz hátországban fekvő finomítókra is lecsapnak.

A katonai helyzet átrendeződése tükröződik abban is, ahogyan a háború menetét most Moszkvában, Kijevben és Washingtonban értékelik. Donald Trump, aki tavaly még azt mondta Volodimir Zelenszkijnek, hogy "nincsenek jó lapjai a kezében", a NATO törökországi csúcstalálkozóján már az ukrán leleményességet és a nagy hatótávolságú dróntechnológiát méltatta. Amerikai tisztségviselők szerint

Trump lenyűgözőnek tartja az ukrán csapásmérő képességekről szóló hírszerzési jelentéseket, miközben az orosz közvélemény egyre határozottabban a háború lezárását követeli.

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Az orosz katonai elemzők is elismerik, hogy az ország olyan akadályokba ütközik, amelyekkel nem számoltak a 2022-es invázió megindításakor. Ruszlan Puhov, egy moszkvai kutatóintézet igazgatója szerint az orosz stratégiai helyzet az elmúlt évben romlott a lelassuló előrenyomulás, az erősödő ukrán ellentámadások és a mutatkozó kimerültség miatt. Sok szakértő szerint az orosz harctéri veszteségek tavaly tél óta meghaladják a toborzás ütemét, ami egyre több találgatásra ad okot egy esetleges újabb mozgósításról, bár Vlagyimir Putyin a lépés népszerűtlensége miatt eddig igyekezett elkerülni ezt.

Ukrajnában mind a kormányzati körökben, mind a fáradt, de elszánt katonai egységeknél elterjedt az a meggyőződés, hogy az ország képes túlélni a háborút és megvédeni függetlenségét. A hosszú küzdelemnek azonban még nincs vége, ráadásul a nagyvárosok lakóira újabb kegyetlen tél várhat, ha az orosz rakéták tönkreteszik a már amúgy is megviselt fűtési és áramellátási infrastruktúrát. Zelenszkij szerint a ballisztikus rakétatámadások jelentik "Oroszország utolsó nagy előnyét", ezért újabb Patriot légvédelmi rendszereket kért a nyugati partnerektől, hozzátéve, hogy minden más problémát képesek maguk is megoldani.

A donyecki fronton, az idei fő orosz offenzíva súlypontjában a megszálló haderő továbbra is nyomul előre. Gyalogságuk már megkezdte a beszivárgást Kosztyantinyivka városába, bár a település elfoglalásától még messze vannak. Jelentős változás azonban a korábbiakhoz képest, hogy míg korábban Oroszország szinte a teljes, több mint 1100 kilométeres frontvonalon araszolt előre, mostanra kiegyenlítettebbé vált a helyzet, és mindkét fél képes előrelépést elérni bizonyos szakaszokon. Rob Lee katonai szakértő szerint az ukrán hadsereg megtalálta az ellenszert az orosz taktikára azáltal, hogy stabilabban tartja állásait, szisztematikusan felszámolja a beszivárgó egységeket, és

többrétegű védelmi rendszert alkalmaz a közepes hatótávolságú orosz drónok ellen.

Michael Kofman elemző szerint az ukrán hadsereg folyamatosan alkalmazkodik és fejlődik, míg az orosz erők gyakorlatilag ugyanúgy harcolnak 2026-ban, mint egy évvel korábban. Konrad Muzyka rámutatott, hogy az ukrán precíziós csapások egyre súlyosabb akadályokat gördítenek az üzemanyag-ellátás elé, és a gázolajhiány komoly problémákat okozhat az orosz hadigépezetnek. Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a harctéri fejlődés önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy tűzszünetre kényszerítsék Oroszországot. Mint írta, a katonai erőegyensúly jelenleg a kölcsönös patthelyzetet tükrözi, nem pedig a döntő győzelem lehetőségét.

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