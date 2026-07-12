Fordulat a háborúban: egyre komolyabb bajban lehet az orosz hadigépezet, Trumpot lenyűgözte Ukrajna

A lap hosszasan elemezte a helyzetet az ukrajnai frontvonalon. Megállapították, hogy az orosz haderő mind kisebb területeket képes elfoglalni a fronton, miközben élőerő-veszteségei már meghaladják a besorozott újoncok számát, és nehezen alkalmazkodik az utánpótlási útvonalait érő ukrán dróntámadásokhoz. Eközben a végsőkig leterhelt ukrán hadsereg nem omlott össze, ahogy azt Moszkvában remélték, sőt helyenként kisebb ellentámadásokkal szorítja vissza a támadókat. Kijev egyre fejlettebb dróncsapásai ráadásul

üzemanyagválságot okoznak a megszállt Krím-félszigeten, és mélyen az orosz hátországban fekvő finomítókra is lecsapnak.

A katonai helyzet átrendeződése tükröződik abban is, ahogyan a háború menetét most Moszkvában, Kijevben és Washingtonban értékelik. Donald Trump, aki tavaly még azt mondta Volodimir Zelenszkijnek, hogy "nincsenek jó lapjai a kezében", a NATO törökországi csúcstalálkozóján már az ukrán leleményességet és a nagy hatótávolságú dróntechnológiát méltatta. Amerikai tisztségviselők szerint

Trump lenyűgözőnek tartja az ukrán csapásmérő képességekről szóló hírszerzési jelentéseket, miközben az orosz közvélemény egyre határozottabban a háború lezárását követeli.

Az orosz katonai elemzők is elismerik, hogy az ország olyan akadályokba ütközik, amelyekkel nem számoltak a 2022-es invázió megindításakor. Ruszlan Puhov, egy moszkvai kutatóintézet igazgatója szerint az orosz stratégiai helyzet az elmúlt évben romlott a lelassuló előrenyomulás, az erősödő ukrán ellentámadások és a mutatkozó kimerültség miatt. Sok szakértő szerint az orosz harctéri veszteségek tavaly tél óta meghaladják a toborzás ütemét, ami egyre több találgatásra ad okot egy esetleges újabb mozgósításról, bár Vlagyimir Putyin a lépés népszerűtlensége miatt eddig igyekezett elkerülni ezt.

Ukrajnában mind a kormányzati körökben, mind a fáradt, de elszánt katonai egységeknél elterjedt az a meggyőződés, hogy az ország képes túlélni a háborút és megvédeni függetlenségét. A hosszú küzdelemnek azonban még nincs vége, ráadásul a nagyvárosok lakóira újabb kegyetlen tél várhat, ha az orosz rakéták tönkreteszik a már amúgy is megviselt fűtési és áramellátási infrastruktúrát. Zelenszkij szerint a ballisztikus rakétatámadások jelentik "Oroszország utolsó nagy előnyét", ezért újabb Patriot légvédelmi rendszereket kért a nyugati partnerektől, hozzátéve, hogy minden más problémát képesek maguk is megoldani.

A donyecki fronton, az idei fő orosz offenzíva súlypontjában a megszálló haderő továbbra is nyomul előre. Gyalogságuk már megkezdte a beszivárgást Kosztyantinyivka városába, bár a település elfoglalásától még messze vannak. Jelentős változás azonban a korábbiakhoz képest, hogy míg korábban Oroszország szinte a teljes, több mint 1100 kilométeres frontvonalon araszolt előre, mostanra kiegyenlítettebbé vált a helyzet, és mindkét fél képes előrelépést elérni bizonyos szakaszokon. Rob Lee katonai szakértő szerint az ukrán hadsereg megtalálta az ellenszert az orosz taktikára azáltal, hogy stabilabban tartja állásait, szisztematikusan felszámolja a beszivárgó egységeket, és

többrétegű védelmi rendszert alkalmaz a közepes hatótávolságú orosz drónok ellen.

Michael Kofman elemző szerint az ukrán hadsereg folyamatosan alkalmazkodik és fejlődik, míg az orosz erők gyakorlatilag ugyanúgy harcolnak 2026-ban, mint egy évvel korábban. Konrad Muzyka rámutatott, hogy az ukrán precíziós csapások egyre súlyosabb akadályokat gördítenek az üzemanyag-ellátás elé, és a gázolajhiány komoly problémákat okozhat az orosz hadigépezetnek. Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a harctéri fejlődés önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy tűzszünetre kényszerítsék Oroszországot. Mint írta, a katonai erőegyensúly jelenleg a kölcsönös patthelyzetet tükrözi, nem pedig a döntő győzelem lehetőségét.

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