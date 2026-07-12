Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint az Egyesült Államok helyi idő szerint vasárnap 17 órakor (magyar idő szerint este 23 órakor)
újabb támadásokat indított Irán ellen.
Washington szerint a műveletek célja, hogy tovább gyengítsék Teherán azon képességét, amellyel megtámadhatja a polgári hajózókat és a Hormuzi-szoroson szabályosan áthaladó kereskedelmi hajókat.
A parancsnokság hozzátette, hogy
a műveleteket az amerikai elnök utasítására indították,
aki felelősségre kívánja vonni az iráni erőket.
At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
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