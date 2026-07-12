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Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen
Globál

Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen

Portfolio
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Az amerikai hadsereg újabb támadásokat hajt végre Irán ellen – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint az Egyesült Államok helyi idő szerint vasárnap 17 órakor (magyar idő szerint este 23 órakor)

újabb támadásokat indított Irán ellen.

Washington szerint a műveletek célja, hogy tovább gyengítsék Teherán azon képességét, amellyel megtámadhatja a polgári hajózókat és a Hormuzi-szoroson szabályosan áthaladó kereskedelmi hajókat.

A parancsnokság hozzátette, hogy

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a műveleteket az amerikai elnök utasítására indították,

aki felelősségre kívánja vonni az iráni erőket.

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