NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Itt vannak a részletek: a rezsimnek kész terve volt Trump megölésére
Globál

Itt vannak a részletek: a rezsimnek kész terve volt Trump megölésére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Izrael korábban figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy merényletet terveznek végrehajtani ellene. Az Chanel 12 most több részletet is nyilvánosságra hozott a készülő támadásról.

Az izraeli lap értesülései szerint nyugati hírszerző szolgálatok (nem pontosították, hogy mely ország szerveiről van szó) értesítették az Egyesült Államok vezetőjét, hogy Törökországban tervezik megölni. A megosztott információk komoly biztonsági nehézséget jelentett, a kockázatok csökkentése érdekében az elnöki repülőgépet is lecserélték az utolsó pillanatban, amikor Trump a török fővárosba, Ankarába utazott a NATO csúcstalálkozójára. A tervek szerint a Katartól kapott új géppel ment volna a találkozóra, ehelyett a régi Air Force One-nal utazott.

Teheránban úgy vélték, hogy „ritka lehetőséget” jelent, hogy az amerikai elnök ennyire közel érkezik a határaikhoz, ezért ezt kihasználva akartak lépni.

A lap megjegyezte, hogy az amerikai elnök tőle szokatlanul gyorsan felszállt a repülőre a távozásakor.

Az izraeli hírszerzési információk szerint Teherán jelenleg nem tervezi Izraelt megtámadni, mivel ezzel várhatóan eszkalálnák a konfliktust, ami jelenleg nem célja az iszlamista rezsimnek.

Még több Globál

Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat

Zelenszkij leváltja a miniszterelnököt, kiszivárgott egy hatalmas megrendelés - Háborús híreink vasárnap

Megint megúszhatja Putyin egyik legfontosabb szövetségese: kényes témákban engedhet az EU

Kapcsolódó cikkünk

Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat

Zúgnak a rakéták: lángokban a feszült régió

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyre biztosabb: egy hidegcsepp középpontja éppen Magyarország fölött helyezkedik majd el
Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés
Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility