Itt vannak a részletek: a rezsimnek kész terve volt Trump megölésére

Az izraeli lap értesülései szerint nyugati hírszerző szolgálatok (nem pontosították, hogy mely ország szerveiről van szó) értesítették az Egyesült Államok vezetőjét, hogy Törökországban tervezik megölni. A megosztott információk komoly biztonsági nehézséget jelentett, a kockázatok csökkentése érdekében az elnöki repülőgépet is lecserélték az utolsó pillanatban, amikor Trump a török fővárosba, Ankarába utazott a NATO csúcstalálkozójára. A tervek szerint a Katartól kapott új géppel ment volna a találkozóra, ehelyett a régi Air Force One-nal utazott.
Teheránban úgy vélték, hogy „ritka lehetőséget” jelent, hogy az amerikai elnök ennyire közel érkezik a határaikhoz, ezért ezt kihasználva akartak lépni.
A lap megjegyezte, hogy az amerikai elnök tőle szokatlanul gyorsan felszállt a repülőre a távozásakor.
Az izraeli hírszerzési információk szerint Teherán jelenleg nem tervezi Izraelt megtámadni, mivel ezzel várhatóan eszkalálnák a konfliktust, ami jelenleg nem célja az iszlamista rezsimnek.
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