Kemény üzenetet küldött Kína Japánnak

A szóvivő szerint Japánnak nincs joga állást foglalni a Dél-kínai-tengeren fennálló kínai területi követelésekről és tengeri jogokról, mivel nem érintett fél a vitában. Hozzátette: Peking felszólítja Tokiót, hogy hagyjon fel Kína bírálatával, és ne veszélyeztesse a térség békéjét és stabilitását.
A kínai fél vasárnap ismételten hangsúlyozta, hogy nem ismeri el a 2016-os választottbírósági ítéletet, amelyet jogellenesnek, semmisnek és kötelező erővel nem rendelkezőnek tekint. A szóvivő szerint a döntést hozó testület túllépte hatáskörét, és az ítélet sérti a nemzetközi jogot, valamint aláássa az ENSZ tengerjogi egyezményének tekintélyét - fogalmaztak.
A közlemény szerint Kína történelmi és jogi alapon tart igényt a Dél-kínai-tenger vitatott területeire, és továbbra is megvédi területi szuverenitását, valamint tengeri jogait és érdekeit.
A kínai reagálást az váltotta ki, hogy Japán a Fülöp-szigetek 2016-os keresete nyomán született hágai választottbírósági döntés tizedik évfordulója alkalmából kiadott nyilatkozatában ismét megerősítette:
az ítélet jogilag kötelező érvényű a felekre nézve, és nincs jogalapja Kína kiterjedt dél-kínai-tengeri követeléseinek.
Tokió a viták békés, az ENSZ tengerjogi egyezményével összhangban történő rendezését sürgette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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