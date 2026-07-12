Kemény üzenetet küldött Kína Japánnak

Kína határozottan elutasította, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a japán külügyminiszter nyilatkozatában támogatta a Dél-kínai-tenger ügyében 2016-ban hozott hágai választottbírósági döntést – közölte vasárnap a kínai külügyminisztérium szóvivője.

A szóvivő szerint Japánnak nincs joga állást foglalni a Dél-kínai-tengeren fennálló kínai területi követelésekről és tengeri jogokról, mivel nem érintett fél a vitában. Hozzátette: Peking felszólítja Tokiót, hogy hagyjon fel Kína bírálatával, és ne veszélyeztesse a térség békéjét és stabilitását.

A kínai fél vasárnap ismételten hangsúlyozta, hogy nem ismeri el a 2016-os választottbírósági ítéletet, amelyet jogellenesnek, semmisnek és kötelező erővel nem rendelkezőnek tekint. A szóvivő szerint a döntést hozó testület túllépte hatáskörét, és az ítélet sérti a nemzetközi jogot, valamint aláássa az ENSZ tengerjogi egyezményének tekintélyét - fogalmaztak.

A közlemény szerint Kína történelmi és jogi alapon tart igényt a Dél-kínai-tenger vitatott területeire, és továbbra is megvédi területi szuverenitását, valamint tengeri jogait és érdekeit.

A kínai reagálást az váltotta ki, hogy Japán a Fülöp-szigetek 2016-os keresete nyomán született hágai választottbírósági döntés tizedik évfordulója alkalmából kiadott nyilatkozatában ismét megerősítette:

az ítélet jogilag kötelező érvényű a felekre nézve, és nincs jogalapja Kína kiterjedt dél-kínai-tengeri követeléseinek.

Tokió a viták békés, az ENSZ tengerjogi egyezményével összhangban történő rendezését sürgette.

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