Kiszivárgott a hatalmas üzlet: ilyen megrendelése nem volt még Ukrajnának

Németország 50 ezer támadódrón beszerzését finanszírozza Ukrajna számára – közölte egy, az ügyet jól ismerő forrás. Ez a megrendelés az eddigi egyik legnagyobb ismert nyugati kormányzati drónbeszerzés Kijev részére, ami jól mutatja, mennyire meghatározóvá váltak a pilóta nélküli eszközök a több mint négy éve tartó háborúban.

Ukrajna nagymértékben támaszkodik a különféle pilóta nélküli eszközökre az Oroszország elleni háborúban, hiszen az országban évente több millió drónt gyártanak, a frontvonalakon pedig naponta több ezer dróntámadást hajtanak végre.

A mostani megrendelés a piacvezető ukrán gyártó, a SkyFall által előállított Shrike FPV-drónokra vonatkozik. Ezeket az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Auterion szoftverével szerelik fel, amely a repülés utolsó szakaszában önállóan is képes követni és eltalálni a mozgó célpontokat.

Lorenz Meier, az Auterion vezérigazgatója megerősítette a megállapodás volumenét, hozzátéve, hogy a szerződés értéke mintegy 90 millió euró, amelyet egy európai ország finanszíroz.

Elmondása szerint a drónok egy részét már átadták az ukrán kormánynak, a fennmaradó mennyiséget pedig még az idén leszállítják. Bár a SkyFall megerősítette Németország részvételét, a részletekről nem nyilatkozott, és a német, valamint az ukrán védelmi minisztérium is elzárkózott a kommentártól.

Az Ukrajnában 2023 óta bevetett, költséghatékony Shrike drónok külföldön is komoly hírnévre tettek szert. A SkyFall és a brit Skycutter által gyártott Shrike 10-F modell nemrég az élre került a Pentagon egyik tenderének első fordulójában, amely egy 1,1 milliárd dolláros program keretében több százezer egyszer használatos támadódrón beszerzését célozza.

Meier elmondása szerint az Auterion idén összesen 100 ezer drón szállításában működik közre különböző hardvergyártókkal együttműködve, több nyugati kormány finanszírozásával. Ez magában foglal egy 50 millió dolláros, a Pentagonnal kötött szerződést is 33 ezer drónra vonatkozóan, amelyeket már le is szállítottak Ukrajnának. Nagy-Britannia a múlt hónapban jelentette be, hogy idén 150 ezer drónt biztosít Kijevnek egy átfogóbb, 752 millió font értékű támogatási csomag részeként.

Forrás: Reuters

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