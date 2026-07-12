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Megerősítette lemondását az ukrán kormányfő
Globál

Megerősítette lemondását az ukrán kormányfő

Portfolio
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Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök az X-en megerősítette, hogy tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel és lemond a kormány éléről.

Beszámolt az államfővel folytatott egyeztetéséről, amelyen az ország előtt álló legfőbb kihívásokat, a kormányzati munka megerősítését, valamint a nemzetközi partnerekkel fenntartott kapcsolatokat tekintették át. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben létfontosságú az ország minden erejének és erőforrásának egyesítése Ukrajna megerősödése érdekében.

A kormányfő köszönetét fejezte ki az elnöknek a bizalomért és a kabinet munkájának elismeréséért, valamint kiemelte, megtiszteltetés számára, hogy

Ukrajna modern kori történelmének egyik legnehezebb időszakában vezethette a kormányt.

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Külön köszönetet mondott a hazájukat védő katonáknak, akiket az ország függetlenségének alapjaként nevezett meg. Elismeréssel szólt a teljes kormányzati csapat munkájáról is, amely rendkívüli körülmények között látta el a feladatait.

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Mint fogalmazott, közösen bejárták az ország minden részét, kiemelt figyelmet szentelve a frontvonal menti régióknak.

Erős nyomás alatt hoztak rendkívül nehéz döntéseket, átvészelték a legkeményebb telet, miközben mindvégig sikerült működésben tartaniuk a gazdaságot.

A miniszterelnök jelezte, hogy az államfővel a jövőbeli lépéseket is megvitatták. Kijelentette, továbbra is kész szolgálni az ukrán államot, és végrehajtani minden olyan feladatot, amely Ukrajna pozícióinak erősítését, a nemzeti érdekek védelmét és az igazságos béke közelebb hozását szolgálja.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

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