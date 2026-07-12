Megerősítette lemondását az ukrán kormányfő

Beszámolt az államfővel folytatott egyeztetéséről, amelyen az ország előtt álló legfőbb kihívásokat, a kormányzati munka megerősítését, valamint a nemzetközi partnerekkel fenntartott kapcsolatokat tekintették át. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben létfontosságú az ország minden erejének és erőforrásának egyesítése Ukrajna megerősödése érdekében.
I discussed with the President the challenges facing our country, the changes needed to strengthen the Government’s work, and our relations with international partners.At this moment, it is critically important to unite all our strength and resources to make Ukraine stronger.… pic.twitter.com/lRIgk5yqh0 https://t.co/lRIgk5yqh0— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 12, 2026
A kormányfő köszönetét fejezte ki az elnöknek a bizalomért és a kabinet munkájának elismeréséért, valamint kiemelte, megtiszteltetés számára, hogy
Ukrajna modern kori történelmének egyik legnehezebb időszakában vezethette a kormányt.
Külön köszönetet mondott a hazájukat védő katonáknak, akiket az ország függetlenségének alapjaként nevezett meg. Elismeréssel szólt a teljes kormányzati csapat munkájáról is, amely rendkívüli körülmények között látta el a feladatait.
Mint fogalmazott, közösen bejárták az ország minden részét, kiemelt figyelmet szentelve a frontvonal menti régióknak.
Erős nyomás alatt hoztak rendkívül nehéz döntéseket, átvészelték a legkeményebb telet, miközben mindvégig sikerült működésben tartaniuk a gazdaságot.
A miniszterelnök jelezte, hogy az államfővel a jövőbeli lépéseket is megvitatták. Kijelentette, továbbra is kész szolgálni az ukrán államot, és végrehajtani minden olyan feladatot, amely Ukrajna pozícióinak erősítését, a nemzeti érdekek védelmét és az igazságos béke közelebb hozását szolgálja.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Global Images Ukraine via Getty Images
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