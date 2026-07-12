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Meghalt Dél-Karolina szenátora
Globál

Meghalt Dél-Karolina szenátora

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Rövid és hirtelen betegség után, szombat este elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor – közölte hivatalának kommunikációs igazgatója egy vasárnap hajnalban megjelent közleményben.

A 71 éves Graham a Republikánus Párt egyik meghatározó politikusaként Dél-Karolina államot képviselte a szenátusban.

Bár politikai pályafutása elején Donald Trump amerikai elnök hangos bírálójaként vált ismertté, később a volt elnök egyik legelszántabb kongresszusi szövetségesévé vált.

A politikus hivatala arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a család magánéletét.

Graham 2002-ben került be a szenátusba, azt megelőzően pedig 1994-től a képviselőházban képviselte Dél-Karolina harmadik választókerületét. Katonai kérdésekben a keményvonalas irányzat híveként a nemzetbiztonsági érdekek következetes védelmezője volt.

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Legutóbb a szenátus költségvetési bizottságának elnökeként tevékenykedett, emellett tagja volt a költségvetési előirányzatokért felelős bizottságnak, az igazságügyi, valamint a környezetvédelmi és közmunkaügyi bizottságnak is. Graham nőtlen volt, a dél-karolinai Senecában élt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

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