Meghalt Katar korábbi uralkodója, Hamad bin Khalifa al-Száni sejk
A volt uralkodó, aki 1995-ben egy palotaforradalom során megfosztotta apját a tróntól, egy kis, elszigetelt emirátust örökölt, amelynek kincstára szinte üres volt, és amelyet ő a regionális és nemzetközi színtér egyik jelentős szereplőjévé tett. Uralkodása alatt indult el 1996-ban az al-Dzsazíra nemzetközi hírcsatorna adása is.
Hamad 2013-ban váratlanul önként lemondott trónjáról negyedik fia, Tamím bin Hamad Al-Száni sejk javára, egy olyan Közel-Keleten, ahol a vezetők gyakran utolsó leheletükig ragaszkodnak a hatalomhoz.
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