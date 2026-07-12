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Meghalt Katar korábbi uralkodója, Hamad bin Khalifa al-Száni sejk

MTI
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Elhunyt a korábbi uralkodó, Hamad bin Khalifa Al-Száni sejk, aki 1995-től 2013-ig volt hatalmon Katarban - jelentette be a katari kormány vasárnap.

A volt uralkodó, aki 1995-ben egy palotaforradalom során megfosztotta apját a tróntól, egy kis, elszigetelt emirátust örökölt, amelynek kincstára szinte üres volt, és amelyet ő a regionális és nemzetközi színtér egyik jelentős szereplőjévé tett. Uralkodása alatt indult el 1996-ban az al-Dzsazíra nemzetközi hírcsatorna adása is.

Hamad 2013-ban váratlanul önként lemondott trónjáról negyedik fia, Tamím bin Hamad Al-Száni sejk javára, egy olyan Közel-Keleten, ahol a vezetők gyakran utolsó leheletükig ragaszkodnak a hatalomhoz.

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