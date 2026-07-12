Megint megúszhatja Putyin egyik legfontosabb szövetségese: kényes témákban engedhet az EU

A tervezetből bolgár kérésre kihagyták Kirill pátriárkát, az orosz ortodox egyház fejét, valamint Vagit Alekperovot, a Lukoil alapítóját. Kirill pátriárka szankcionálásának mellőzésére vonatkozó bolgár követeléshez később Olaszország is csatlakozott. Közismert, hogy Oroszországban az egyház és az állam szorosan összefonódik, Kirill pátriárka pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is személyes jó kapcsolatot ápol, rendszeresen a Kreml álláspontját hangoztatja. Korábban már felmerült a szankciós listára tételét, de akkor Magyarország kérésére végül kimaradt.
A diplomaták tájékoztatása szerint a csomag legvitatottabb pontjait már rendezték, jórészt a szankciók enyhítésével. Jelentősen szűkítik az orosz katonák uniós beutazási tilalmának hatókörét, emellett teljesen kikerül a tervezetből a tőkehal, a laposhal és több más halfajta importtilalma, valamint elmaradnak az orosz cseppfolyósított földgázra (LNG) és az azt szállító tartályhajókra vonatkozó szigorú korlátozások is.
a tagállamok elviekben megegyeztek az orosz kőolaj árplafonjának ideiglenes rögzítéséről hordónkénti 44,10 dolláros szinten.
A nyitott kérdések közé tartozik ugyanakkor, hogy Ausztria ismét a Deripaszka orosz oligarchához köthető Rasperia befektetési társaság elleni szankciók feloldását és vagyonának zárolás alóli felmentését követeli. A cég milliárdos nagyságrendű jogi követelést támaszt a Raiffeisen osztrák bankcsoport egyik leányvállalatával szemben. A Raiffeisen a 2022-es orosz invázió óta – az oroszországi leánybank értékesítésére tett kísérletei ellenére – továbbra is a legnagyobb piaci jelenléttel bíró nyugati pénzintézet Oroszországban.
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