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Megszólalt a vészcsengő: a vízhiány miatt teljes összeomlás fenyegeti Európa egyik legnagyobb folyóját
Globál

Megszólalt a vészcsengő: a vízhiány miatt teljes összeomlás fenyegeti Európa egyik legnagyobb folyóját

MTI
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A kontinens jelentős részén súlyos aszály alakult ki, rendkívül szükséges lenne a folyók vízjárásához a csapadéknak, ez a helyzet Olaszországot sem kíméli – írja az MTI.

Az Olaszország északi részén futó Pó-folyó vízgyűjtő hatósága (ADBPO) drámai helyzetre figyelmeztetett. A rendkívüli szárazság következtében a folyóban

már csak 10 napnyi öntözésre elegendő víz van, amennyiben a következő napokban nem érkezik nagyobb csapadék a térségbe.

Mivel ez a régió az ország egyik legfontosabb mezőgazdasági részét jelenti, ezért sürgősen másik vízforrás után kell nézniük a gazdáknak. Az egyik legnagyobb gondot az okozza, hogy a folyó vízhozama lecsökkent, emiatt az áramlási sebesség is. Ez lehetővé teszi, hogy az Adriai-tenger torkolatánál a sós víz egyre mélyebben szivárogjon be a folyóba, ami alkalmatlanná teszi az öntözésre. A jelentések szerint már a huszonötödik kilométernél is kimutatható a sós tengervíz jelenléte.

A helyzet ökológiai katasztrófához is vezethet, mivel a júniustól mintegy 70 százalékkal csökkenő vízhozam hozzájárult, hogy a hőségnek jobban kitett legyen a Pó (átlagosan 1500 köbméter/másodperc a vízhozam a torkolatnál, most ennek a töredéke, ezzel Európa egyik legnagyobb folyójának számít). A folyó hőmérséklete bizonyos mérési pontokon 32 fokos, ami rengeteg kagyló pusztulását eredményezte. Az algásodás is megindult, ami csökkenti a folyó oxigéntartalmát.  A szervezet számítása szerint a klímamelegedés az olaszországi halászati ágazat számára évi 200 millió euró kárt okoz, ami leginkább a kagylótenyésztést érinti. A Pó-alföld rizsföldjein harminc százalékkal kevesebb betakarítás várható a Coldiretti termelői szövetség szerint, amely a hőségnek tulajdonítja a húsz százalékkal visszaesett tejtermelést is.

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Az ADBPO egy úgynevezett sóék előretörésének megakadályozását sürgette, az ahhoz szükséges "gáthoz" 25 millió euró beruházást kell megvalósítani.

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Címlapkép forrása: Simone Padovani/Getty Images

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