Pattanásig feszült a helyzet: az USA szerint nyitva a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll a hajózás előtt, és az amerikai haderő felkészült a szabad áthaladás biztosítására – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM). A washingtoni bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy az amerikai és az iráni erők összecsaptak egymással, Teherán pedig azt állította, hogy lezárta a létfontosságú vízi utat.
A CENTCOM hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai egységek megfelelő pozíciót foglaltak el, és készen állnak a szoroson áthaladó szabad hajóforgalom fenntartására.
Ez az állásfoglalás egyértelmű válasz az iráni vezetés azon kijelentésére, miszerint lezárták a stratégiai fontosságú tengerszorost a kereskedelmi forgalom elől.
Vasárnap ismét súlyosan kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között: Teherán több öböl menti amerikai katonai létesítményt támadott rakétákkal és drónokkal. Az amerikai hadsereg közölte, hogy az elmúlt három napban több mint 300 iráni katonai célpontot támadtak. A térség több országában – köztük Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Jordániában – is aktiválták a légvédelmet, Katarban pedig civilek is megsérültek.
Az újabb összecsapások jelentősen rontják az Izrael és az Egyesült Államok által februárban indított háború lezárását célzó tárgyalások esélyeit, miután Donald Trump bejelentette a korábbi tűzszünet végét, bár a diplomáciai egyeztetések lehetőségét nyitva hagyta. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság ismét felfelé hajtotta az energiaárakat, miközben Katar elleni támadás különösen érzékeny fejlemény, mivel az ország kulcsszerepet játszott a korábbi közvetítési kísérletekben. Elemzők szerint Irán a katonai és tengeri nyomásgyakorlással próbál kedvezőbb alkupozíciót kialakítani a jövőbeli tárgyalások előtt.
A Hormuzi-szoros a világ legjelentősebb tengeri kőolaj-szállítási útvonala, amelyen a globális olajkereskedelem meghatározó része áramlik át. Emiatt a térségben tapasztalható bármilyen fennakadás azonnali és súlyos hatást gyakorol a nemzetközi energiaellátásra, valamint a világpiaci olajárakra.
Forrás: Reuters
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