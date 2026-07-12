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Pattanásig feszült a helyzet: az USA szerint nyitva a Hormuzi-szoros
Globál

Pattanásig feszült a helyzet: az USA szerint nyitva a Hormuzi-szoros

Portfolio
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Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll a hajózás előtt, és az amerikai haderő felkészült a szabad áthaladás biztosítására – válaszul Irán azon állítására, miszerint lezárta a stratégiai fontosságú vízi utat. Az elmúlt napokban súlyosan kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus: Teherán több öböl menti amerikai katonai létesítményt támadott, az amerikai hadsereg pedig több mint 300 iráni célpontot csapott meg.

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll a hajózás előtt, és az amerikai haderő felkészült a szabad áthaladás biztosítására – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM). A washingtoni bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy az amerikai és az iráni erők összecsaptak egymással, Teherán pedig azt állította, hogy lezárta a létfontosságú vízi utat.

A CENTCOM hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai egységek megfelelő pozíciót foglaltak el, és készen állnak a szoroson áthaladó szabad hajóforgalom fenntartására.

Ez az állásfoglalás egyértelmű válasz az iráni vezetés azon kijelentésére, miszerint lezárták a stratégiai fontosságú tengerszorost a kereskedelmi forgalom elől.

Vasárnap ismét súlyosan kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között: Teherán több öböl menti amerikai katonai létesítményt támadott rakétákkal és drónokkal. Az amerikai hadsereg közölte, hogy az elmúlt három napban több mint 300 iráni katonai célpontot támadtak. A térség több országában – köztük Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Jordániában – is aktiválták a légvédelmet, Katarban pedig civilek is megsérültek.

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Az újabb összecsapások jelentősen rontják az Izrael és az Egyesült Államok által februárban indított háború lezárását célzó tárgyalások esélyeit, miután Donald Trump bejelentette a korábbi tűzszünet végét, bár a diplomáciai egyeztetések lehetőségét nyitva hagyta. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság ismét felfelé hajtotta az energiaárakat, miközben Katar elleni támadás különösen érzékeny fejlemény, mivel az ország kulcsszerepet játszott a korábbi közvetítési kísérletekben. Elemzők szerint Irán a katonai és tengeri nyomásgyakorlással próbál kedvezőbb alkupozíciót kialakítani a jövőbeli tárgyalások előtt.

A Hormuzi-szoros a világ legjelentősebb tengeri kőolaj-szállítási útvonala, amelyen a globális olajkereskedelem meghatározó része áramlik át. Emiatt a térségben tapasztalható bármilyen fennakadás azonnali és súlyos hatást gyakorol a nemzetközi energiaellátásra, valamint a világpiaci olajárakra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shady Alassar/Anadolu via Getty Images

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