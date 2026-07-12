Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij - a magyar kapcsolatok is szóba kerültek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy javaslatot tett Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására. A kormányzati átalakítást a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják végre, a fókuszt pedig az Egyesült Államokkal, az EU-val és a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal – való kapcsolatok erősítésére helyezik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy javaslatot tett Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására, akinek a kormányfői tisztség helyett új feladatkört szánna a jövőben.

Az államfő az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében mondott köszönetet a kormányfő eddigi munkájáért, amelyet értékelése szerint következetesen és eredményesen végzett a kabinet élén, valamint az ukrán államvezetésben eltöltött korábbi éveiért.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ https://t.co/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Zelenszkij hozzátette, hogy Szviridenkónak egy új és kiemelten fontos területet ajánlott fel, amely az egyik kulcsfontosságú partnerországgal ápolt kapcsolatok irányítását foglalja magában.

Az elnök tájékoztatása szerint a szükséges kormányzati átalakításokat a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják majd végre.

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy a hangsúly az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval,

a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal –, valamint más stratégiai partnerekkel való kapcsolatok erősítésén lesz.

Az elnök közölte, hogy fokozni kívánják a front menti régiók támogatását, növelni szeretnék a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést.

Forrás: Reuters

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