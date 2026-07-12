Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij - a magyar kapcsolatok is szóba kerültek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy javaslatot tett Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására, akinek a kormányfői tisztség helyett új feladatkört szánna a jövőben.
Az államfő az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében mondott köszönetet a kormányfő eddigi munkájáért, amelyet értékelése szerint következetesen és eredményesen végzett a kabinet élén, valamint az ukrán államvezetésben eltöltött korábbi éveiért.
Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ https://t.co/YVdZJu6KUZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026
Zelenszkij hozzátette, hogy Szviridenkónak egy új és kiemelten fontos területet ajánlott fel, amely az egyik kulcsfontosságú partnerországgal ápolt kapcsolatok irányítását foglalja magában.
Az elnök tájékoztatása szerint a szükséges kormányzati átalakításokat a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják majd végre.
Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy a hangsúly az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval,
a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal –, valamint más stratégiai partnerekkel való kapcsolatok erősítésén lesz.
Az elnök közölte, hogy fokozni kívánják a front menti régiók támogatását, növelni szeretnék a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést.
Forrás: Reuters
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