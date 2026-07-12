NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij - a magyar kapcsolatok is szóba kerültek
Globál

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij - a magyar kapcsolatok is szóba kerültek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy javaslatot tett Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására. A kormányzati átalakítást a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják végre, a fókuszt pedig az Egyesült Államokkal, az EU-val és a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal – való kapcsolatok erősítésére helyezik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy javaslatot tett Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására, akinek a kormányfői tisztség helyett új feladatkört szánna a jövőben.

Az államfő az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében mondott köszönetet a kormányfő eddigi munkájáért, amelyet értékelése szerint következetesen és eredményesen végzett a kabinet élén, valamint az ukrán államvezetésben eltöltött korábbi éveiért.

Zelenszkij hozzátette, hogy Szviridenkónak egy új és kiemelten fontos területet ajánlott fel, amely az egyik kulcsfontosságú partnerországgal ápolt kapcsolatok irányítását foglalja magában.

Még több Globál

Zelenszkij leváltja a miniszterelnököt, kiszivárgott egy hatalmas megrendelés - Háborús híreink vasárnap

Kiszivárgott a hatalmas üzlet: ilyen megrendelése nem volt még Ukrajnának

Washingtonba utazik az iraki miniszterelnök

Az elnök tájékoztatása szerint a szükséges kormányzati átalakításokat a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják majd végre.

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy a hangsúly az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval,

a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal –, valamint más stratégiai partnerekkel való kapcsolatok erősítésén lesz.

Az elnök közölte, hogy fokozni kívánják a front menti régiók támogatását, növelni szeretnék a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Brüsszel új frontot nyitott, a tét most a mobilunk feletti hatalom
Jön a bértranszparencia – Mire lesz joguk a dolgozóknak az új szabályozás értelmében?
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility