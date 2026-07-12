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Szép csendben Amerika egyik legfontosabb szövetségese lett az orosz hadiipar megkerülhetetlen bázisa
Globál

Szép csendben Amerika egyik legfontosabb szövetségese lett az orosz hadiipar megkerülhetetlen bázisa

Portfolio
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A New York Times tényfeltáró cikke bemutatja, miként járul hozzá Japán fejlett technológiája – jórészt akaratlanul – az orosz hadiipar működéséhez.

A 2022-es ukrajnai inváziót követően a nyugati országok több száz orosz kémet utasítottak ki, a Kremlhez köthető vállalatokat pedig feketelistára helyezték. A kiutasított ügynökök közül azonban több tucatnyian Japánban bukkantak fel újra.

Az ország gyenge kémelhárítási szabályozása és virágzó csúcstechnológiai ipara rendkívül vonzó célponttá tette a szigetországot az orosz beszerzési hálózatok számára.

Japán ráadásul önálló külföldi hírszerző szolgálattal sem rendelkezik, ami a második világháború utáni korlátozások öröksége.

A tokiói műveletek középpontjában az orosz katonai hírszerzés, a GRU úgynevezett 20. igazgatósága áll, amelynek tevékenységét korábban még nem hozták nyilvánosságra. A magukat diplomatának vagy üzletembernek kiadó hírszerző tisztek harctéri technológiákat vásárolnak vagy tulajdonítanak el, majd ezeket Oroszországba juttatják. Öt nyugati hírszerző szolgálat egybehangzó értesülései szerint a tokiói hálózatot Makszim Filcsenkov irányítja. A tapasztalt GRU-tiszt hivatalosan az Aeroflot orosz állami légitársaság munkatársaként tevékenykedik Japánban.

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A csempészakciókhoz különböző logisztikai vállalatok biztosítanak fedezéket. Bár az Aeroflot tokiói képviselete gyakorlatilag nem üzemel, a légitársaság hivatalos partnerei rendkívül aktívak. A Proco Air nevű cég például más légitársaságok járatain bérel rakteret, hogy az árut olyan harmadik országokba juttassa, ahonnan az Aeroflot már akadálytalanul szállíthat Oroszországba. Az érzékeny, kettős felhasználású technológiákat így nem szükséges közvetlenül orosz területre exportálni, elegendő egy olyan közvetítő államba szállítani, amely hajlandó azokat továbbadni.

Japán esetében a legfőbb ilyen tranzitország Vietnám, amely egyúttal az érzékeny technológiák egyik legnagyobb beszállítója Oroszország felé.

A Proco Air tulajdonosa, Miki Takehiko tagadta, hogy tudomása lett volna Filcsenkov hírszerzői hátteréről, vagy hogy tiltott árucikkeket szállított volna. Ugyanakkor egy általa átadott, ám hiányosan kitakart fuvarlevélből kiderült, hogy a vállalat a moszkvai R-Pharm gyógyszergyárnak teljesített szállítást. A gyógyszeripari óriás alapítója Vlagyimir Putyin szoros szövetségese, akit korábban több nyugati ország is szankciós listára helyezett.

Kijev az elmúlt évben mintegy tizenhat hivatalos diplomáciai jegyzékben figyelmeztette a japán külügyminisztériumot. Az ukrán fél részletes listákkal és fényképekkel bizonyította, hogy a Panasonic, a Toshiba, az NEC és más neves japán vállalatok alkatrészei rendszeresen felbukkannak az orosz rakétákban és haditechnikai eszközökben, köztük egy olyan cirkálórakétában is, amely egy kijevi lakóépületet rombolt le, huszonnégy ember halálát okozva. Az érintett japán vállalatok visszautasították a jogsértés vádját, arra hivatkozva, hogy termékeiket legálisan értékesítették más országoknak, ahonnan azokat a tudtuk nélkül adták tovább Oroszországnak.

Bár Japán határozottan kiáll Ukrajna mellett és szankciókat is bevezetett Oroszországgal szemben, a hatóságok lassan reagálnak a jogsértésekre. Filcsenkov ellen például eddig nem tettek lépéseket, jóllehet Takaicsi Szanae kormánya nagyszabású programot indított a hírszerzési képességek megerősítésére és a kémelhárítási jogszabályok korszerűsítésére. A tokiói rendőrség januárban leplezett le egy magát ukránnak kiadó orosz hírszerzőt, aki üzleti titkokat próbált megszerezni, ám a hatékony kémtörvények hiánya miatt végül csak az információkat átadó japán alkalmazott ellen tudtak vádat emelni, tisztességtelen piaci magatartás és versenyjogi szabálysértés miatt.

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