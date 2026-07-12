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Újabb iráni célpontokat támadott Amerika
Globál

Újabb iráni célpontokat támadott Amerika

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A héten harmadik alkalommal mért csapást Iránra az amerikai hadsereg – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szombat késő este az X közösségi oldalon. A legutóbbi támadásokkal a Hormuzi-szorosban egy kereskedelmi hajó ellen elkövetett incidensre reagáltak az amerikai erők.

A CENTCOM tájékoztatása szerint az amerikai erők szombaton mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, köztük rakéta- és drónállásokat, haditengerészeti egységeket, lőszerraktárakat, kommunikációs hálózatokat, valamint parti megfigyelőállomásokat.

A parancsnokság hozzátette, hogy a héten három éjszakán át tartó műveletek során az amerikai haderő összesen több mint 300 célpontra mért csapást.

A CENTCOM hangsúlyozta, hogy a szombati akciókkal a Hormuzi-szorosban egy kereskedelmi hajót ért támadásra válaszoltak, egyúttal jelezte, hogy

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a létfontosságú nemzetközi hajózási útvonalon továbbra is folyamatos a kereskedelmi hajóforgalom.

Az amerikai csapások mindössze néhány órával azután kezdődtek, hogy Irán bejelentette a szoros lezárását. Teherán korábban figyelmeztető lövést adott le, amely eltalált egy nem engedélyezett útvonalon haladó hajót, és "súlyos válaszcsapással" fenyegetőzött minden megtorlási kísérlet esetére.

A CENTCOM közlése szerint a megtámadott jármű a ciprusi lobogó alatt közlekedő M/V GFS Galaxy konténerszállító hajó volt, amelynek géptermében jelentős károk keletkeztek, a legénység egyik civil tagja pedig eltűnt.

Forrás: Reuters

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