Ukrajna csapást mért egy szamarai olajfinomítóra - Háborús híreink vasárnap

Ukrajna csapást mért egy szamarai finomítóra
Az ukrán hadsereg vasárnapi tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán
csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra a Szamarai területen.
Kijev az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta az orosz olajfinomítók és energetikai létesítmények elleni támadásait.
Az akciók elsődleges célja Moszkva exportbevételeinek szűkítése, mivel a kőolajtermékek értékesítéséből származó bevételek jelentős részét a Kreml az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítja.
Ukrajna szerint már 1,4 millió katonát vesztettek az oroszok
Az ukrán fegyveres erők vezérkarának július 12-i jelentése alapján Oroszország a 2022. február 24-én indított teljes körű invázió kezdete óta mintegy 1 419 090 katonát veszített Ukrajnában, amely magában foglalja az elmúlt nap 1320 fős veszteségét is - tudósított a Kyiv Independent.
A hadijelentés szerint az orosz haderő emellett
- 12 120 harckocsit,
- 24 928 páncélozott harcjárművet,
- 119 038 gépjárművet és üzemanyagszállító járművet,
- valamint 45 807 tüzérségi löveget veszített el.
A veszteséglistán szerepel még 1928 rakéta-sorozatvető, 1485 légvédelmi rendszer, 437 repülőgép, 353 helikopter, 403 959 drón, 33 hadihajó és csónak, valamint két tengeralattjáró.
Az ukrán vezérkar hadműveleti titoktartásra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra saját veszteségeit. A független nyugati elemzőműhelyek jelentései szerint ugyanakkor az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldalét.
A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése alapján ez az arány nagyjából 2,5 az 1-hez vagy 2 az 1-hez az oroszok javára.
A CSIS 2026 januári jelentése alapján Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között valószínűleg 500 ezer és 600 ezer fő közötti veszteséget szenvedett el, amelyből mintegy 100-140 ezer tekinthető elesett katonának.
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