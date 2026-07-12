Valódi harcra készül a keleti szuperhatalom? Félelmetes fegyverzettel fotózták le a csúcsvadászgépet

Az Ordnance Science and Technology szaklap legfrissebb száma szerint a J-16-os egy repülés során tíz külső fegyverfelfüggesztő pontot használt. Ez már megközelíti az úgynevezett "szörny üzemmódot" (beast mode), amely a maximális harci terhelést jelenti, és a gép egyetlen felszállással hordozható fegyverzetét, valamint tartós harci képességét növeli a végletekig. A felvételt eredetileg egy kínai állami légügyi szerv tette közzé, majd gyorsan elterjedt a nyílt forrású hírszerzési csatornákon.

A felvételen látható J-16-os nyolc PL-15-ös, látóhatáron túli célok leküzdésére alkalmas légiharc-rakétával és két PL-10-es közelharci rakétával volt felszerelve. Ez éles ellentétben áll a korábban bemutatott, jóval visszafogottabb fegyverzettel, amikor a gép jellemzően csupán két közepes hatótávolságú és két közelharci rakétát hordozott, esetenként négy-két megoszlásban. A szaklap kiemelte, hogy a vadászgépen sem földi vagy tengeri célpontok elleni fegyverzet, sem pedig külső pótüzemanyag-tartály nem volt, vagyis

az arzenál teljes egészében a légi fölény biztosítását szolgálta.

A J-16-os egy 4,5 generációs többcélú vadászgép, amely az orosz Szuhoj-konstrukciók bázisán jött létre, de azoknál jóval fejlettebb technológiát képvisel. A típus 2015 óta áll a kínai hadsereg szolgálatában, összesen tizenkét fegyverfelfüggesztő ponttal rendelkezik, és akár tizenkét tonnányi fegyverzetet is képes a levegőbe emelni.

An impressive image of a J-16 carrying a heavy air-to-air-load of 8x PL-15 & 2 PL-10.The J-16 itself with serial number 61675 is assigned to the 6th Air Brigade based at Suixi, STC. pic.twitter.com/YCur8CyM4M https://t.co/YCur8CyM4M — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) May 24, 2026

A szakcikk szerint a szörny üzemmód megjelenése a kínai vadászgépeken arra utal, hogy a légierő egyre nagyobb hangsúlyt fektet a harci légijárőrözésre. A J-16-os nagy hatótávolságát és jelentős fegyverterhelését kihasználva a vadászkötelékek hosszú ideig járőrözhetnek a nyílt tenger feletti légtérben a légi fölény folyamatos fenntartása érdekében. Ez

a taktika az amerikai és az orosz légierő által gyakran alkalmazott bevetési sémákat idézi.

Fu Csien-sao katonai szakértő, a kínai légierő nyugalmazott tisztje rámutatott, hogy a repülőgép eleve hatalmas fegyverterhelésre képes, a friss felvételek azonban azt bizonyítják, hogy Kína már konkrét harci forgatókönyvekre készülve, maximális fegyverzettel hajt végre hadgyakorlatokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a maximális fegyverterhelés jelentősen növeli a légellenállást, ezért ezt a konfigurációt elsősorban a légi fölény gyors kivívására és nagyszámú ellenséges célpont egyidejű leküzdésére optimalizálták.

Az elmúlt években más kínai vadászgépek is feltűntek már hasonló, maximális fegyverzetű konfigurációban. 2024-ben a J-10C exportváltozata, a J-10CE mutatkozott be ebben a formában a csuhaji légi szalonon, míg 2025-ben a J-20-as lopakodó vadászgépet fotózták le nyolc, külső fegyverfelfüggesztőn hordozott PL-15-ös rakétával.

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