Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat

Franciaország az Egyesült Királyság mellett az Európai Unió olyan hatama, amely nukleáris fegyverekkel és repülőgép-hordozóval is rendelkezik. Az elmúlt években a regionális katonai vezető szerep egyre inkább megkérdőjeleződik, ami nagyban köszönhető a németek erőteljes fegyverkezési terveinek. 2026-ban Berlin 108,2 milliárd dollárt szán a hadseregre, ezzel szemben Párizs „csak” 57,1 milliárdot, ez majdnem a fele a szomszédos hatalom terveinek. Az olló ráadásul csak még jobban ki fog nyílni,

2030-ra németek már 2,4-szer annyit fognak költeni a védelmükre, mint a franciák.

Berlin 2030-ra 183,6 milliárd eurót tervez a költségvetésében e célra, míg Párizs 76,3 milliárd eurót. Fontos itt megjegyezni, hogy ezt jelentősen befolyásolhatja az, hogy ki lesz a következő elnök Franciaországban, ugyanis 2027-ben lejár Emmanuel Macron mandátuma és ár nem indulhat újra az ország vezetéséért. A megújuló politikai irányvonal meghozhatja a hadseregre fordított összegekkel kapcsolatos szemléletváltást is.

A két hatalom közötti szemléleti különbségek egyre nyilvánosabbá válnak, ezt a francia parancsnokság közölte, hangsúlyozva, hogy egyetértésben születtek meg ezek a számok. A cikk ugyanakkor azt emeli ki, hogy nem tűnik túl hitelesnek ez az álláspont, mivel a szükséges fejlesztések komoly összegeket igényelnek. Ez azt jelentheti, hogy a németek komoly előnyt tudnak kialakítani az idő haladásával a védelem területén. Az is ismert, hogy Párizsban komoly cserét kellene végrehajtani, ugyanis több eszköz is elavult. Ezek közé tartoznak a Leclerc harckocsik, de fontos lenne a különféle rakéta-, lőszer- és drónkészletek növelése is. A németek ezzel szemben a gyártókapacitás növelésére is figyelmet fordítanak, ez komoly előnyt jelenthet a jövőben. A védelmi kiadások várható alakulása azt mutatja, hogy a francia kormány komoly finanszírozási válsággal nézhet szembe, amikor ennek függvényében akár kulcsfontosságú fejlesztésekről is lemondhatnak. Ugyanakkor

az országban vitás elem lehet, hogy a németek egyértelműen Európa vezető katonai erejévé nőhetnek fel.

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