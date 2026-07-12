Hivatalos amerikai meghívásra hétfőn Washingtonba utazik az iraki miniszterelnök vezette kormánydelegáció – jelentette be a kormányszóvivő vasárnapi sajtótájékoztatóján. A látogatás fókuszában az energiaszektort érintő kétoldalú megállapodások állnak.

Hajder al-Abúdi kormányszóvivő tájékoztatása alapján a küldöttség hivatalos meghívásra utazik az Egyesült Államokba, ahol a tárgyalások eredményeként várhatóan több egyezményt is aláírnak.

A szóvivő kiemelte, hogy az amerikai fővárosban aláírandó dokumentumok között több, az olaj- és gázipart érintő szándéknyilatkozat is szerepel. Irak ezek révén amerikai vállalatokat vonna be a hazai fejlesztésekbe, amelyektől az ország kőolaj-kitermelési kapacitásának bővítését várja.

Forrás: Reuters

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