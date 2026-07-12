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Zelenszkij leváltja a miniszterelnököt, kiszivárgott egy hatalmas megrendelés - Háborús híreink vasárnap
Globál

Zelenszkij leváltja a miniszterelnököt, kiszivárgott egy hatalmas megrendelés - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök leváltását javasolja, a kormány átalakítását pedig a parlamenttel közösen hajtják végre. Az átszervezés részeként kiemelt cél az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval és a szomszédos országokkal – köztük Magyarországgal és Lengyelországgal – való kapcsolatok megerősítése. Eközben egy, az ügyet ismerő forrás szerint Németország 50 ezer támadódrón beszerzését finanszírozza Ukrajna számára, ami az egyik legnagyobb ismert nyugati kormányzati drónmegrendelés Kijev részére.
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Kiszivárgott a hatalmas üzlet: ilyen megrendelése nem volt még Ukrajnának

Németország 50 ezer támadódrón beszerzését finanszírozza Ukrajna számára – közölte egy, az ügyet jól ismerő forrás. Ez a megrendelés az eddigi egyik legnagyobb ismert nyugati kormányzati drónbeszerzés Kijev részére, ami jól mutatja, mennyire meghatározóvá váltak a pilóta nélküli eszközök a több mint négy éve tartó háborúban.

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Kiszivárgott a hatalmas üzlet: ilyen megrendelése nem volt még Ukrajnának
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Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij - a magyar kapcsolatok is szóba kerültek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy javaslatot tett Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására. A kormányzati átalakítást a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják végre, a fókuszt pedig az Egyesült Államokkal, az EU-val és a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal – való kapcsolatok erősítésére helyezik.

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Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij - a magyar kapcsolatok is szóba kerültek
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Ukrajna csapást mért egy szamarai finomítóra

Az ukrán hadsereg vasárnapi tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán

csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra a Szamarai területen.

Kijev az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta az orosz olajfinomítók és energetikai létesítmények elleni támadásait.

Az akciók elsődleges célja Moszkva exportbevételeinek szűkítése, mivel a kőolajtermékek értékesítéséből származó bevételek jelentős részét a Kreml az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítja.

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Ukrajna szerint már 1,4 millió katonát vesztettek az oroszok

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának július 12-i jelentése alapján Oroszország a 2022. február 24-én indított teljes körű invázió kezdete óta mintegy 1 419 090 katonát veszített Ukrajnában, amely magában foglalja az elmúlt nap 1320 fős veszteségét is - tudósított a Kyiv Independent.

A hadijelentés szerint az orosz haderő emellett

  • 12 120 harckocsit,
  • 24 928 páncélozott harcjárművet,
  • 119 038 gépjárművet és üzemanyagszállító járművet,
  • valamint 45 807 tüzérségi löveget veszített el.

A veszteséglistán szerepel még 1928 rakéta-sorozatvető, 1485 légvédelmi rendszer, 437 repülőgép, 353 helikopter, 403 959 drón, 33 hadihajó és csónak, valamint két tengeralattjáró.

Az ukrán vezérkar hadműveleti titoktartásra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra saját veszteségeit. A független nyugati elemzőműhelyek jelentései szerint ugyanakkor az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldalét.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése alapján ez az arány nagyjából 2,5 az 1-hez vagy 2 az 1-hez az oroszok javára.

A CSIS 2026 januári jelentése alapján Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között valószínűleg 500 ezer és 600 ezer fő közötti veszteséget szenvedett el, amelyből mintegy 100-140 ezer tekinthető elesett katonának.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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