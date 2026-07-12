Zúgnak a rakéták: lángokban a feszült régió

Az elmúlt órákban tovább folytatódtak a rakétatámadások a Közel-Keleten, ahol Irán amerikai, míg az Egyesült Államok iráni célpontokat vesz célba. Teherán kommunikációja szerint minden olyan célpont „legitim”, amelynek „köze van” a nyugati szuperhatalomhoz, de azt nem árulták el, hogy ezt mi alapján állapítják meg. Az iszlamista rezsim ennek fényében
a Perzsa-öböl partján több országot is célba vett, illetve annak energetikai infrastruktúráját.
Kuvait arról hozott nyilvánosságra közleményt, hogy tengeri olajfúrótornyot és szárazföldi határátkelőket vettek célba. A csapásokban egy munkás megsebesült, anyagi kár is keletkezett. Korábban a Katarban található amerikai el-Udeid bázist is támadták.
Az iráni központi hírügynökség azt állítja, hogy Kesm irányába lőttek rakétákat, de károkat és áldozatokat nem említettek, bár becsapódásokat igen. Korábban Bandár Abbászból is robbanásokat jelentettek. Az Axiosnak nyilatkozó amerikai források beszámolója szerint
az amerikai hadsereg a rezsim kisebb hajóit, légvédelmi és rakétarendszereit vette célba.
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