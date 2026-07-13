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Bejelentést tett Donald Trump: eldőlt a Hormuzi-szoros jövője - Példátlan változás jön
Globál

Bejelentést tett Donald Trump: eldőlt a Hormuzi-szoros jövője - Példátlan változás jön

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Az Egyesült Államok átveszi a Hormuzi-szoros irányítását Irántól – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Meg fogjuk tartani a szorost és valószínűleg mi fogjuk üzemeltetni. Mi leszünk a védelmezői. Lehet, hogy azt mondjuk majd, hogy a szoros őrangyalai. Ezért fizetséget is kellene kapnunk”

mondta a Fox News hírcsatornának Donald Trump amerikai elnök.

Trump arról nem beszélt, pontosan hogyan szeretné ezt a tervet megvalósítani.

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Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

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