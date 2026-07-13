Bejelentést tett Donald Trump: eldőlt a Hormuzi-szoros jövője - Példátlan változás jön

Az Egyesült Államok átveszi a Hormuzi-szoros irányítását Irántól – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Meg fogjuk tartani a szorost és valószínűleg mi fogjuk üzemeltetni. Mi leszünk a védelmezői. Lehet, hogy azt mondjuk majd, hogy a szoros őrangyalai. Ezért fizetséget is kellene kapnunk”

– mondta a Fox News hírcsatornának Donald Trump amerikai elnök.

Trump arról nem beszélt, pontosan hogyan szeretné ezt a tervet megvalósítani.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images