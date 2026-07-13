Betelt a pohár: kemény ellenlépésekkel fenyegették meg Oroszországot a titkos akciók miatt

Németország és egy sor másik európai uniós tagállam az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB) vádolja kormányzati rendszerek feltörésével, illetve a létfontosságú infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal.
Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn nyilatkozatot adott ki, amely szerint
az FSZB irányítja a Turla nevű orosz hackerekcsoportot és más, az Európai Unió és tagállamai elleni kibertámadásokért felelős elkövetőket.
A német külügyi tárca az X-en ítélte el az FSZB-nek tulajdonított cselekményeket, és elfogadhatatlannak nevezte a Németország, valamint az uniós partnerországok és Ukrajna ellen irányuló kibertámadásokat.
Nem fogadjuk el Oroszország kártékony magatartását
– hangsúlyozta Johann Wadephul, a német diplomácia vezetője Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek találkozójáról nyilatkozva.
Látjuk, mit tesztek, és nem fogadjuk el
– hangoztatta Tom Berendsen holland külügyminiszter, akit az ANP holland hírügynökség idézett szintén Brüsszelből. Hozzátette: mindez nem fogja csorbítani Ukrajna támogatását.
Berendsen megemlítette, hogy egyes kibertámadásokkal magánkézben lévő digitális kamerákat törtek fel olyan útvonalak közelében, ahol katonai felszereléseket szállítanak.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn közölte, hogy a következő napokban bekéretik Oroszország párizsi nagykövetét egy széleskörű kibertámadás miatt, amelyet szerintük Moszkva hajtott végre kémkedési és szabotázscélokkal tíz európai országban, köztük Franciaországban.
A NATO is elítélte a kibertámadásokat, és következményeket helyezett kilátásba.
Fel vagyunk készülve arra, hogy egy számunkra tetszőleges időpontban és módon, a nemzetközi joggal összhangban válaszoljunk ezekre
– közölte a katonai szervezet.
Oroszország berlini diplomáciai képviselete tagadta a vádakat. A közlemény szerint az orosz nagykövet határozottan elutasította az EU nyilatkozatában szereplő feltételezéseket, „amelyeket – mint már annyiszor – semmiféle bizonyítékkal nem támasztottak alá”. Emellett hangsúlyozta, hogy az EU-szankciók kiterjesztésével kapcsolatos fenyegetések nem maradnak következmények nélkül.
A nap folyamán más vitás ügyek miatt Németország moszkvai nagykövetét, Alexander Graf Lambsdorffot is bekérették az orosz külügyminisztériumba.
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