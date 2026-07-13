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Betelt a pohár: kemény ellenlépésekkel fenyegették meg Oroszországot a titkos akciók miatt
Globál

Betelt a pohár: kemény ellenlépésekkel fenyegették meg Oroszországot a titkos akciók miatt

MTI
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Németországban és más európai uniós tagországokban is bekérették az orosz nagykövetet az érintett országokat ért kibertámadások miatt – derül ki az érintett külügyminisztériumok hétfői közléséből.

Németország és egy sor másik európai uniós tagállam az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB) vádolja kormányzati rendszerek feltörésével, illetve a létfontosságú infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal.

Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn nyilatkozatot adott ki, amely szerint

az FSZB irányítja a Turla nevű orosz hackerekcsoportot és más, az Európai Unió és tagállamai elleni kibertámadásokért felelős elkövetőket.

A német külügyi tárca az X-en ítélte el az FSZB-nek tulajdonított cselekményeket, és elfogadhatatlannak nevezte a Németország, valamint az uniós partnerországok és Ukrajna ellen irányuló kibertámadásokat.

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Nem fogadjuk el Oroszország kártékony magatartását

– hangsúlyozta Johann Wadephul, a német diplomácia vezetője Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek találkozójáról nyilatkozva.

Látjuk, mit tesztek, és nem fogadjuk el

– hangoztatta Tom Berendsen holland külügyminiszter, akit az ANP holland hírügynökség idézett szintén Brüsszelből. Hozzátette: mindez nem fogja csorbítani Ukrajna támogatását.

Berendsen megemlítette, hogy egyes kibertámadásokkal magánkézben lévő digitális kamerákat törtek fel olyan útvonalak közelében, ahol katonai felszereléseket szállítanak.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn közölte, hogy a következő napokban bekéretik Oroszország párizsi nagykövetét egy széleskörű kibertámadás miatt, amelyet szerintük Moszkva hajtott végre kémkedési és szabotázscélokkal tíz európai országban, köztük Franciaországban.

A NATO is elítélte a kibertámadásokat, és következményeket helyezett kilátásba.

Fel vagyunk készülve arra, hogy egy számunkra tetszőleges időpontban és módon, a nemzetközi joggal összhangban válaszoljunk ezekre

– közölte a katonai szervezet.

Oroszország berlini diplomáciai képviselete tagadta a vádakat. A közlemény szerint az orosz nagykövet határozottan elutasította az EU nyilatkozatában szereplő feltételezéseket, „amelyeket – mint már annyiszor – semmiféle bizonyítékkal nem támasztottak alá”. Emellett hangsúlyozta, hogy az EU-szankciók kiterjesztésével kapcsolatos fenyegetések nem maradnak következmények nélkül.

A nap folyamán más vitás ügyek miatt Németország moszkvai nagykövetét, Alexander Graf Lambsdorffot is bekérették az orosz külügyminisztériumba.

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