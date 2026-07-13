Eldőlt, ki lesz a következő munkáspárti miniszterelnök – Senki másnak nincs már esélye

Burnham hétfőn újabb 27 ajánlást kapott a munkáspárti képviselőktől, ezzel támogatóinak száma 349-re emelkedett. A múlt heti 322 jelöléshez hozzáadódó új támogatói nyilatkozatok azt jelentik, hogy a többi jelölt számára matematikailag is lehetetlenné vált az elnökválasztási harchoz szükséges 81 támogatói aláírás összegyűjtése.

Míg a parlamenti frakció csaknem 80 százaléka már a múlt héten hivatalosan is Burnham mellé állt, a hétfői ajánlások véglegessé tették az eredményt. Az új támogatók között szerepel Steve Reed közösségügyi miniszter is, aki Keir Starmer egyik legfőbb szövetségesének számít. Reed volt a kabinet egyetlen olyan tagja, aki a múlt héten még nem nyújtott be ajánlást Burnham javára.

Shabana Mahmood és Anna Turley a bevett gyakorlatnak megfelelően nem jelölt senkit, mivel ők vezetik a párt országos végrehajtó bizottságát, valamint magát a pártot.

Leköszönő pártelnökként Starmer szintén távol maradt a folyamattól.

A hétfői támogatók között volt még Chris Bryant és Mike Tapp államtitkár, Jess Phillips korábbi miniszter, valamint Richard Burgon, a képviselők baloldali, Socialist Campaign Group nevű csoportjának titkára.

Mivel Burnham az egyedüli jelölt Starmer utódlására, várhatóan egy pénteki rendkívüli pártkongresszuson veszi majd át hivatalosan a Munkáspárt vezetését.

Három nappal ezt követően, július 20-án léphet hivatalba miniszterelnökként.

Ennek ellenére egyedüli jelöltként is részt vesz a munkáspárti képviselők számára szervezett online meghallgatáson.

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