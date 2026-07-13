NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Eldőlt, ki lesz a következő munkáspárti miniszterelnök – Senki másnak nincs már esélye
Globál

Eldőlt, ki lesz a következő munkáspárti miniszterelnök – Senki másnak nincs már esélye

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hivatalosan is megerősítették Andy Burnhamet a brit Munkáspárt új vezetőjeként, miután a párt parlamenti frakciójától elsöprő támogatást kapott. Rendkívül magas számú jelölése miatt teljesen kizárttá vált, hogy bárki más versenybe szállhasson ellene a pártvezetői posztért - írja a Guardian. Burnham július 20-án léphet hivatalba miniszterelnökként.

Burnham hétfőn újabb 27 ajánlást kapott a munkáspárti képviselőktől, ezzel támogatóinak száma 349-re emelkedett. A múlt heti 322 jelöléshez hozzáadódó új támogatói nyilatkozatok azt jelentik, hogy a többi jelölt számára matematikailag is lehetetlenné vált az elnökválasztási harchoz szükséges 81 támogatói aláírás összegyűjtése.

Míg a parlamenti frakció csaknem 80 százaléka már a múlt héten hivatalosan is Burnham mellé állt, a hétfői ajánlások véglegessé tették az eredményt. Az új támogatók között szerepel Steve Reed közösségügyi miniszter is, aki Keir Starmer egyik legfőbb szövetségesének számít. Reed volt a kabinet egyetlen olyan tagja, aki a múlt héten még nem nyújtott be ajánlást Burnham javára.

Shabana Mahmood és Anna Turley a bevett gyakorlatnak megfelelően nem jelölt senkit, mivel ők vezetik a párt országos végrehajtó bizottságát, valamint magát a pártot.

Leköszönő pártelnökként Starmer szintén távol maradt a folyamattól.

Még több Globál

Vörös riasztás Franciaországban: Párizs közelében csaptak fel a gyanús lángok – Nem a hőség okozta a tüzet

Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Nagy bejelentésre készül Donald Trump, egész Amerikához szól

A hétfői támogatók között volt még Chris Bryant és Mike Tapp államtitkár, Jess Phillips korábbi miniszter, valamint Richard Burgon, a képviselők baloldali, Socialist Campaign Group nevű csoportjának titkára.

Mivel Burnham az egyedüli jelölt Starmer utódlására, várhatóan egy pénteki rendkívüli pártkongresszuson veszi majd át hivatalosan a Munkáspárt vezetését.

Három nappal ezt követően, július 20-án léphet hivatalba miniszterelnökként.

Ennek ellenére egyedüli jelöltként is részt vesz a munkáspárti képviselők számára szervezett online meghallgatáson.

Kapcsolódó cikkünk

Dörzsölt cselnek indult, kuka elleni viaskodás lett belőle – Nagy árat fizethet a malőrért a populista jobboldal

Adósságcsapdában az egykor tündöklő szigetország? Haladéktalanul be kell avatkozni

Gyökeres fordulatot vehet Európa vezető hatalma: kiderült, mivel kavarná fel az állóvizet a leendő miniszterelnök

Donald Trump megosztotta a magvas gondolatait az emberről, aki Európa új vezető politikusa lehet

Ez aztán a meglepetés: új országgal bővülne az Európai Unió, már a feltételekről suttognak

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Gulyás Gergely lemondott, Magyar Péter erős állításokat tett az alkotmányozásról és Sulyok Tamásról
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Ünnepelnek az oroszok: meghalt Moszkva legnagyobb ellensége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility