Elloptak az éj leple alatt egy T-70-es tankot - Oroszország diplomáciai botrányt csinált, Brüsszelre mutogatnak

Elloptak egy emlékműként kiállított második világháborús T-70-es harckocsit egy ukrán falu mellől, Oroszország már hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül tiltakozik az eset miatt és az Európai Uniót vádolja.

A hétvégén eltűnt egy emlékműként kiállított T-70-es könnyűtank a harkivi Oszkil temetője mellől, a járművet ismeretlen személyek beüzemelték, majd a mellette található katonasírokon áthajtva elhajtottak vele.

Az incidens miatt az ukrán hatóságok büntetőeljárást indítottak ismeretlen tettesek ellen, többek közt azért is, mert a lopás kijárási tilalom idején történt.

Érdekes módon az esetet az orosz külügyminisztérium is kommentálta: Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az „európai barbarizmus” áll az eset hátterében.

A barbarizmus európai érték: Nyugat-Európából ered, a 21. században újjáélesztették és mindenhol terjesztik ezt az EU tagjai”

– kommentálta Zaharova, miközben továbbra sem tudni, pontosan kik, miért, milyen céllal vitték el a T-70-es harckocsit.

A T-70-es egy második világháborús könnyűtank, már az 1940-es évek végén is elavultnak számított, ráadásul műemlékként tárolták, így a fegyverzetet is kiszerelték belőle. Nem világos, hogy a tolvajok mit akarnak kezdeni ezzel az eszközzel és az sem, hogy Moszkva miért eszkalálta a helyzetet nemzetközi diplomáciai szintre.

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