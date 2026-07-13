Ez lehet Európa jövője: teljesen új katonai szövetség jöhet létre, Amerika már nem lesz fontos

A tárcavezető szerint a jövő védelmi együttműködésének az egész kontinenst le kell fednie, bevonva az Európai Unión kívüli országokat is. Az új biztonsági architektúra lehetséges partnerei között említette az Egyesült Királyságot, Norvégiát, Svájcot, Moldovát, a nyugat-balkáni államokat, valamint Törökországot és Ukrajnát. Crosetto hangsúlyozta, hogy
a hosszú távú válasznak földrajzi értelemben valóban kontinentális léptékű, megerősített védelmi jövőképet kell nyújtania.
A miniszter úgy látja, hogy az európai kormányoknak fel kell adniuk a korábbi, évtizedekre előre tervező védelmi szemléletet. Mivel a katonai és politikai helyzet túl gyorsan változik, a képességfejlesztést a dinamikusan alakuló kihívásokhoz kell igazítani. Úgy fogalmazott, hogy a kabinetek nem korlátozhatják magukat olyan haditechnikai képességek fejlesztésére, amelyek csak tíz-tizenöt év múlva állnak majd rendelkezésre, amikorra a biztonsági környezet már teljesen megváltozik.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai katonai jelenlét fokozatosan csökkenhet Európában, mivel Washington stratégiai súlypontja egyre inkább az indo-csendes-óceáni térség felé tolódik. Véleménye szerint
az európai országoknak ezt a trendet már most be kell építeniük saját védelmi politikájuk alakításába.
Crosetto kijelentései az olasz védelmi tárca új stratégiai dokumentumán alapulnak, amely a 2027 és 2029 közötti költségvetési időszakra határozza meg a haderőfejlesztés fő irányait. A kiemelt célok között szerepel a műholdas kommunikáció modernizációja, a kritikus fontosságú víz alatti infrastruktúra védelmének megerősítése, a kiberbiztonság növelése, valamint a dezinformációs és információs fenyegetések elleni hatékonyabb fellépés.
A tárcavezető emellett egy nemzeti és páneurópai központ létrehozását szorgalmazta a hibrid fenyegetések elleni küzdelem érdekében. Egy ilyen szervezet hatékonyabb információcserét és összehangoltabb fellépést biztosítana a kibertámadások, a dezinformáció, a propaganda és a hibrid hadviselés egyéb eszközeivel szemben. Nemrégiben olasz nyomozók felszámoltak egy kémhálózatot, amely a gyanú szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) megbízásából működött, és az Ukrajnának szánt nyugati légvédelmi rendszerekről gyűjtött adatokat.
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