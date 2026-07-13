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Ha nem látjuk, nem hisszük el - Egészen komikus bakit hoztak össze az oroszok
Globál

Ha nem látjuk, nem hisszük el - Egészen komikus bakit hoztak össze az oroszok

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Négy évnyi háború után már megszoktuk, hogy az oroszok - meg egyébként néha az ukránok is - szeretnek olyan helyekre haditechnikát pakolni, ahol semmi keresnivalójuk nincs. Általában csak egy-egy képen tudunk szörnyülködni, a Telegram viszont most megajándékozott minket egy olyan videóval, amin nehéz nem hangosan nevetni.

Kezdjük a technikai részletekkel: a JakB egy forgócsövű, 12,7 mm-es nehézgéppuska, amit kifejezetten arra a célra terveztek, hogy egy üresen 8,5 tonnás Mi-24-es helikopteren tudják használni. Másodpercenként 4-5 ezer lövés leadására képes, tehát kegyetlen visszarúgása van.

Ezt a fegyvert pakolták fel a kreatív orosz katonák egy földi állványzatra, ráadásul úgy, hogy a fegyvercsövek nem a forgó állvány középpontja elé, hanem oldalra kerültek. Viccnek durva lenne a koncepció, de a katonák felvették azt, ahogy megpróbálják elsütni.

Az eredmény borítékolható:

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Lehangoló képet festettek Kijevnek: olyan lemaradásban vannak az oroszoktól, amit még hosszú évekig nem tudnak behozni

amint a katona elsüti a fegyvert, az eszeveszett pörgésbe kezd, majdnem lekaszál egy másik katonát,

végül pedig egy látványos kaszkadőrmutatvány keretében fizikailag eltávolítja a fegyverkezelőt a teherautó platójáról (közben megvillantva a nem épp kincstárinak tűnő fehér edzőcipőjét).

A komédia itt ráadásul nem áll meg: a videón látható másik, emberfeletti reflexekkel rendelkező katona sikeresen megállítja a még mindig pörgő géppuskát, majd zavarában csinál egy olyat, amit fegyvereket gyakran használó emberek nem igazán szoktak: rámarkol a fegyvercsőre, ami - mint ez a katona számára kiderül - bizony forró.

Az oroszok a teszt után valószínűleg rájöttek arra, hogy eddig miért nem próbálta meg eddig senki szárazföldi fegyverként használni a JakB-t: nem árt, ha a visszarúgást nem egy 70 kilós katona, hanem egy 8,5 tonnás helikopter fogja fel.

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