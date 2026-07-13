Katonai repülők lepik el Magyarország egét

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandára Facebook-oldalán jelezte, hogy hétfőtől csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között több városnál is nagyobb zaj- és hanghatás várható kiképzési repülések miatt.

Dandárunk 2026. július 13-tól július 16-ig, minden nap 18:00 és 24:00 óra között kiképzési repüléseket hajt végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj- és hanghatásra kell számítani Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, valamint Kaposvár térségében

– írták.

Megjegyezték, az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően, a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik.

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