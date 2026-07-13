NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Katonai repülők lepik el Magyarország egét
Globál

Katonai repülők lepik el Magyarország egét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandára Facebook-oldalán jelezte, hogy hétfőtől csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között több városnál is nagyobb zaj- és hanghatás várható kiképzési repülések miatt.

Dandárunk 2026. július 13-tól július 16-ig, minden nap 18:00 és 24:00 óra között kiképzési repüléseket hajt végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj- és hanghatásra kell számítani Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, valamint Kaposvár térségében

– írták.

Megjegyezték, az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően, a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Toms Kalnins

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Gulyás Gergely lemondott, Magyar Péter erős állításokat tett az alkotmányozásról és Sulyok Tamásról
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility