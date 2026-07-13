Készen állnak az orosz atomcsapásra is: a fenyegetés árnyékában épült fel a hatalmas rendszer, Ukrajna is innen tanul

A finn főváros a felszínen szokványos északi metropolisznak tűnik, a föld alatt viszont egy 5500 óvóhelyből álló hálózat húzódik meg, amely egy esetleges katonai támadás vagy atomcsapás esetén csaknem egymillió embernek nyújthat menedéket, miközben Helsinkinek nagyjából 675 ezer lakosa van. Minden meghatározott méretet meghaladó új iroda- és lakóépülethez kötelező óvóhelyet kialakítani, a legnagyobb helsinki létesítmény pedig akár 11 500 fő befogadására is alkalmas. A kettős hasznosítás elve alapján ezeket a városi tereket békeidőben uszodaként, szaunaként, gokartpályaként, jégpályaként, templomként, sőt heavy metal zenekarok próbatermeként is használják.
A finnek 1939 óta folyamatosan építik ezeket a menedékhelyeket, és azóta sem hagytak fel ezzel a gyakorlattal.
A felkészültség hátterében az ország földrajzi elhelyezkedése és történelme áll, hiszen Helsinki alig 300 kilométerre fekszik Szentpétervártól, Finnország pedig mintegy 1300 kilométeres közös határszakasszal rendelkezik Oroszországgal, ami a leghosszabb közvetlen kapcsolat egy NATO-tagállam és Moszkva között. Az ország korábban 108 évig állt cári orosz uralom alatt, majd az 1939–1940-es téli háborúban területének tizedét veszítette el a Szovjetunióval szemben.
Az óvóhelyrendszer az átfogó biztonság nevet viselő, kiterjedt polgári védelmi modell része. Ehhez tartozik a férfiak számára 18 éves kortól kötelező sorkatonai szolgálat – amely a nőknek önkéntes –, a társadalmi kulcsszereplőknek, például főszerkesztőknek és vállalatvezetőknek szervezett háromhetes nemzetvédelmi tanfolyamok, valamint a nőknek szánt hétvégi felkészítések, ahol a tábori konyha felállítását, a közművek nélküli főzést és a drónok felismerését sajátíthatják el. Emellett az építőipari vállalatok is folyamatos, hatórás készültségben állnak, hogy szükség esetén azonnal megkezdhessék a védművek kiépítését.
A finn modellen sokáig csak csodálkoztak más államok, ám az Ukrajna elleni orosz invázió és az iráni háború elnémították azokat a hangokat, amelyek elavultnak tartották a kiterjedt óvóhelyrendszert.
Ma már a világ minden tájáról érkeznek szakemberek és politikusok Helsinkibe, hogy tanulmányozzák a bevált gyakorlatokat, köztük brit védelmi tisztviselők, Volodimir Zelenszkij és szaúdi delegációk is. Fiona Hill, a Fehér Ház korábbi Oroszország-szakértője szerint a többi országnak is át kellene vennie a finn szemléletmódot, hiszen a pusztán katonai költségvetési viták helyett valódi, társadalmi szintű felkészülésre van szükség.
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