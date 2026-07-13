Kiderült: emiatt halt meg a befolyásos politikus, Trump is reagált a pletykákra – Hogyan tovább?

A washingtoni orvosszakértő előzetes véleményéből kiderült, hogy mi okozta Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor hirtelen halálát szombat este. A 71 éves korában elhunyt amerikai politikus hivatalának vasárnapi tájékoztatása szerint érelmeszesedés okozta szívbetegségről volt szó.

Az előzetes jelentés szerint Graham halálát aortadisszekció okozta, vagyis a szívből kiinduló főverőér falának megrepedése.

Az aorta fala három rétegből áll, a szakadás pedig a belső rétegen keletkezik, így a kiáramló vér szétfeszíti a rétegeket. Ez leggyakrabban érelmeszesedés vagy magas vérnyomás következtében kialakuló értágulat miatt lép fel, és a betegek általában a mellkasból a hátba sugárzó, hirtelen jelentkező, elviselhetetlen fájdalomról számolnak be - írja a New York Times.

Donald Trump amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy percekkel a rosszulléte előtt beszélt Grahammel, és határozottan kizárta az idegenkezűséget.

Vannak ilyen pletykák. De nem, szerintem egy nagyon rövid lefolyású betegsége volt. Szívrohama volt. [...] A barátom volt, a legjobb barátom, és nagyon megrázó az elvesztése

- nyilatkozta Trump, aki elrendelte, hogy a 2003 óta hivatalban lévő dél-karolinai szenátor tiszteletére július 18-ig eresszék félárbócra az amerikai zászlókat.

Trump az NBC-nek és a CNN-nek adott interjúiban megjegyezte, hogy bár a célokban mindig egyetértettek, bizonyos kérdésekben voltak vitái Grahammel, így például az ukrajnai háború lezárásának módját illetően. Az elnök kiemelte, hogy a Fehér Ház szenátusi összekötőjeként ismert Graham

képes volt szót érteni azokkal a demokrata politikusokkal is, akikkel neki nem sikerült

- tudósított az MTI.

Habár Trump 2015-ös színre lépését követően az elnöki székre ugyancsak pályázó szenátor hevesen bírálta a volt ingatlanmágnást, idővel javult a kapcsolatuk,

Graham halálával pedig az elnök egy rendkívül megbízható támogatót veszített el a szenátusban.

Mitch McConnell kentuckyi szenátor betegség miatti távollétével együtt ezáltal 51 fősre szűkült a kamara republikánus többsége (a felsőháznak 47 demokrata tagja van). De ez csak átmeneti, Henry McMaster, Dél-Karolina republikánus kormányzója hamarosan ideiglenes utódot nevezhet ki Graham helyére, aki 2027 január elejéig kitöltheti a mandátum hátralévő részét.

Graham idén újraválasztás elé nézett volna, így arról, hogy kit indítanak helyette a demokrata Annie Andrews-zal szemben, egy augusztus 11-i rendkívüli előválasztáson dönthetnek a republikánus szavazók. (Az átmenetileg kijelölt utód dönthet úgy, hogy teljes mandátumért folyamodik, de ezt el is utasíthatja.) A republikánus előválasztás győztese novemberben válószínűleg felül fog kerekedni demokrata ellenfelén a konzervatív bástyának számító Dél-Karolinában, és 2027-től legalább 2033 januárjáig szolgálhat szenátorként.

A külpolitikai kérdésekben rendíthetetlen "héja" álláspontot képviselő Graham Izrael és Ukrajna elkötelezett támogatójaként, valamint Irán kérhetetlen ellenfeleként volt ismert.

Pénteken még Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel az ország légvédelmi szükségleteiről és egy új, Oroszország elleni szankciós törvényjavaslatról egyeztetett. Zelenszkij a szabadság igazi védelmezőjeként búcsúzott tőle, és felidézte, hogy a politikus az Oroszország által indított háború kezdete óta tízszer járt Ukrajnában, és "amikor a legnagyobb szükség volt rá, itt volt a polgárainkkal". Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy országa az egyik legjelentősebb támogatóját veszítette el.

Nyilvánosan fejezte ki részvétét Joe Biden volt demokrata elnök, aki szenátorként több évig dolgozott együtt a hirtelen elhunyt republikánus politikussal. Megemlékezett ifjabb George W. Bush volt elnök is, akinek hivatali ideje alatt választották először szenátorrá Grahamet.

1995-től, a szenátori munka előtt Graham a Kongresszus alsóházának volt a tagja. Az országos politikában azzal szerzett hírnevet, hogy a Bill Clinton elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) egyik vezetője volt. 33 éven keresztül szolgált az amerikai hadseregben, a '80-as években ügyvédi és ügyészi munkát végzett, utóbbit Európában. A 2000-es években, már a Kongresszus tagjaként, rövid ideig Irakban, majd Afganisztánban is katonai szolgálatot látott el, a légierőtől ezredesként szerelt le. Nemcsak a külpolitikai befolyása volt jelentős, a szenátus igazságügyi bizottságának elnökeként kulcsszerepet játszott Trump bírói kinevezéseinek elfogadásában is. Soha nem nősült meg, a dél-karolinai Senecában élt.

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