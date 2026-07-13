Kiélezett a verseny a két amerikai AI-cég között, de az interneten már megvan a győztes

Az Anthropic és az OpenAI szinte egyszerre versenyzett azzal, hogy piacra dobja legerősebb mesterségesintelligencia-modelljét, miközben mindkét vállalatnak alkalmazkodnia kellett az amerikai kormány szigorodó nemzetbiztonsági felügyeletéhez. A Fable 5 június 9-i bemutatása után alig három nappal exportkorlátozás sújtotta a modellt, míg a GPT-5.6 bevezetését is elhalasztották hasonló aggályok miatt, mielőtt a napokban végre nyilvánosan is elérhetővé vált. A Google Trends adatai alapján megnéztük, melyik modell iránt volt nagyobb a keresési érdeklődés az elmúlt hónapokban.

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Két techóriás versenyzett a legerősebb modelljével

Az Anthropic június 9-én mutatta be a Fable 5-öt, amelyet akkor a vállalat az addigi legerősebb, mindenki számára elérhető AI-modelljeként jellemzett. A bemutatót köveően három nappal után az amerikai Kereskedelmi Minisztérium exportkorlátozási eljárást jelentett be a modellel kapcsolatosan, amely biztonsági rések és egy állítólagos kínai tudásdesztillációs kampány miatt arra kötelezte a céget, hogy függessze fel a hozzáférést a modellekhez. A vállalat emiatt ideiglenesen minden felhasználó elől elzárta a Fable-t és a Mythost, a korlátozást pedig csak július 1-jén, új védelmi megoldások bevezetése után oldották fel.

Az OpenAI ezzel párhuzamosan hasonló akadályokba ütközött az új modellje, a GPT-5.6 kapcsán. A kormány kérésére a a múlt hónapban elhalasztották a modell nyilvános bevezetését, majd az amerikai kereskedelmi minisztérium további tesztek után jóváhagyta a modell széles körű bevezetését, amelyet az OpenAI végül három változatban indított útjára:

a csúcskategóriás Sol ,

, a középkategóriás Terra

és a legköltséghatékonyabb Luna néven.

A szigorúbb ellenőrzés hátterében Donald Trump elnök egyik végrehajtási rendelete áll, amely szerint a fejlesztők legfeljebb 30 napra átadhatják legfejlettebb modelljeiket az amerikai kormánynak tesztelésre, mielőtt azokat megbízható partnerek számára elérhetővé tennék.

Felforrósította a kereséseket a két modell versenye

A hazai és globális Google Trends-adatok jól mutatják, hogy a két bejelentés mennyire eltérő ütemben látszódott meg a keresésekben. A Fable 5 iránti keresési érdeklődés júniusban, közvetlenül a bemutató, majd a betiltást követően ugrott meg igazán. Ezzel az Antropic modellje jócskán lekörözte keresési intenzitás terén az OpenAI GPT-5.6 modellje iránti érdeklődést.

A GPT-5.6 csak a nyilvános bevezetés napjaiban, július elején kezdett érdemben felzárkózni a keresések terén.

Ekkor, a Fable 5 iránti érdeklődés lecsengésével rövid ideig magasabb volt az érdeklődés az OpenAI-modell iránt.

Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve az adatokat,

a Fable 5 iránti keresési érdeklődés Kínában és Szingapúrban volt a legintenzívebb,

a két ország szinte azonos, maximális pontszámot ért el, őket Hollandia, Dél-Korea és Tajvan követte.

Kép forrása: Google Trends

A GPT-5.6 esetében Szingapúr vezeti a rangsort, a második helyen pedig Dél-Korea, harmadikon pedig Holladia áll. Megállapítható tehát, hogy mindkét modellnél ugyanaz az öt ország - Kína, Szingapúr, Hollandia, Dél-Korea és Tajvan - vezeti a listát, csak eltérő sorrendben.

Kép forrása: Google Trends

Ha a modellek által márkák szintjén vizsgáljuk a kereséseket, más kép rajzolódik ki. Az elmúlt 30 napban a ChatGPT témakör iránti globális érdeklődés végig jóval magasabb szinten mozgott, mint a Claude nyelvi modell kifejezés iránti keresések. Ez arra utal, hogy bár az új modellek bemutatása

rövid távú kiugrásokat hozott mindkét cégnél, a teljes chatbot-kategórián belül az OpenAI márkája őrzi a vezető pozícióját.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images