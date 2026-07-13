Kína meghúzta a váratlant: 550 Celsius-fokos sóval töltik a laptopokat

A China Three Gorges Corporation (CTG) kereskedelmi próbaüzembe helyezte a Hami hibrid naperőművet Hszincsiang tartományban. Az 1 gigawattos létesítmény 900 megawatt hagyományos fotovoltaikus napelemből és egy 100 megawattos koncentrált napenergia-erőműből (CSP) áll. A beruházás ezzel átvette a világ legnagyobb CSP–PV hibrid erőművének címét a dubaji Noor Energy 1-től.

A CSP-rendszer mintegy 260 ezer, a Napot követő tükör segítségével 550 Celsius-fokra hevíti az olvadt sót, amely hőtárolóként működik. A tárolt hőből később gőzt állítanak elő, amely turbinát hajt meg.

ENNEK KÖSZÖNHETŐEN AZ ERŐMŰ A NAPLEMENTE UTÁN IS TOVÁBBI NYOLC ÓRÁN KERESZTÜL KÉPES VILLAMOS ENERGIÁT TERMELNI, MIKÖZBEN EHHEZ EGYETLEN LÍTIUMION-AKKUMULÁTORT SEM HASZNÁL.

Fontos ugyanakkor, hogy az esti termelést nem a teljes 1 gigawattos erőmű biztosítja, hanem kizárólag a 100 megawattos CSP-egység. Ez azonban elegendő ahhoz, hogy a nappali termelés és az esti fogyasztási csúcs közötti időszakban szabályozható kapacitást biztosítson a hálózat számára.

A több mint 1800 hektáron fekvő beruházás 3,53 milliárd jüanból (mintegy 480 millió dollárból) valósult meg, és a vállalat szerint évente 2,07 terawattóra villamos energiát termelhet, ami körülbelül 830 ezer háztartás ellátására elegendő. A CTG becslése szerint a projekt évente 1,63 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást válthat ki, miközben Hszincsiang tartományban a megújuló energia hasznosítási aránya 95 százalék fölé emelkedhet.

A fejlesztők szerint az olvadt sós hőtárolás nem az akkumulátorok közvetlen helyettesítésére szolgál. Míg a lítiumion-akkumulátorok elsősorban rövid idejű kiegyenlítésre alkalmasak, addig a CSP-technológia

hosszabb idejű energiatárolást tesz lehetővé, ami különösen hasznos a napenergia esti hasznosításában.



A technológia legnagyobb kihívását továbbra is a költségek jelentik, mivel a CSP-rendszerek jelenleg drágábbak a napelemek és akkumulátorok kombinációjánál. Ennek ellenére Kína már a következő fejlesztési ütemet készíti elő: a Hami energetikai bázis teljes kapacitását 3 gigawattra bővítenék, miközben a közelben egy még nagyobb, 1,5 gigawattos hibrid erőmű építése is megkezdődött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images