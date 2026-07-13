Különös helyzet állhat elő: orosz Sz-400-as légvédelmi rendszerek óvhatják az amerikai katonai bázisokat

A háttérben egy amerikai jóváhagyással létrejött egyezség áll, amelynek értelmében Ankara beleegyezett, hogy eladja Sz–400-as rendszereit egy Perzsa-öböl menti arab államnak. Washington korábban éppen az orosz fegyverek beszerzése miatt függesztette fel az F–35-ösök leszállítását Törökországnak. A török védelmi tárca korábban négy Sz–400-as üteget vásárolt Oroszországtól 2,5 milliárd dollárért, és

a hírek szerint most mindegyik az emírségi légierőhöz kerül.

A beszerzés nemcsak az Egyesült Arab Emírségek biztonsága szempontjából jelentős, hanem az Egyesült Államoknak is fontos, mivel az emírségi légvédelmi hálózat óvja az országban működő számos amerikai katonai létesítményt, amelyek az Irán elleni, amerikai vezetésű műveleteket támogatják.

A lap úgy véli, hogy az Sz–400-asok rendszerbe állítása jelentősen megerősítené a térség egyik legfejlettebb integrált légvédelmi hálózatát. Az Egyesült Arab Emírségek hadereje már most is üzemeltet amerikai THAAD rakétavédelmi és Patriot PAC–3 rendszereket, dél-koreai KM–SAM ütegeket, valamint orosz Pancír légvédelmi rendszereket. A Patriot rendszer korábban megmutatkozott gyengeségei, valamint a Patriot és THAAD elfogórakéták súlyos hiánya miatt vált különösen vonzóvá az Sz–400-as beszerzése a légvédelem diverzifikálására. Ráadásul Oroszország

lényegesen nagyobb gyártási kapacitással rendelkezik, így jóval gyorsabban képes pótolni az elhasznált rakétákat.

Az S–400-as új képességeket nyújtana a nagy hatótávolságú repülőgépek, cirkálórakéták, drónok és ballisztikus rakéták ellen, miközben jelentősen kiterjesztené a védett légteret. A rendszert éles harci körülmények között is alaposan tesztelték az ukrajnai háborúban, valamint a 2025. májusi indiai–pakisztáni összecsapások során, amelyek után az indiai tisztségviselők külön elismeréssel nyilatkoztak róla. Az Sz–400-as kifejezetten

hatékony a lopakodó célpontok ellen, mivel több, egymást kiegészítő hullámsávban működő radarral rendelkezik.

Még nyitott kérdés, hogy a rendszerekhez mellékelik-e az új, 40N6 típusú rakétákat, amelyek 250-ről 400 kilométerre növelik a hatótávolságot, és fejlettebb, aktív radaros önirányító fejjel rendelkeznek. Szintén bizonytalan, miként reagálnak majd az iráni erők. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy olcsó, egyszer használatos drónokkal próbálják majd támadni a rendszer kulcsfontosságú elemeit, például az indítójárműveket és a radarokat. Az Sz–400-as ugyanis csak korlátozottan képes fellépni a nagy számú, alacsony értékű támadóeszközzel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images