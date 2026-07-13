Lecsapott az orosz hírszerzés: ezúttal elkerülték, hogy megismétlődjön Oroszország egyik legsötétebb napja

Az orosz-ukrán háború kezdete óta az egyik leghíresebb műveletet 2025. június 1-én hajtották végre az ukránok, amikor mélye orosz területen csaptak le drónokkal. A terv részeként becsempésztek egyszerű FPV-drónokat az ellenséges területre, ahonnan teherautókból indulva a közeli reptéren álló katonai repülőgépeket vették célba, köztük stratégiai bombázókat. A Pókháló hadműveletet világszerte bravúrosnak nevezték, számos kulcsfontosságú orosz csapásmérő eszköz veszett oda. Az FSZB szerint

most valami hasonlóra készültek az ukránok, ám ezt sikerült lefülelni.

A hírszerzés úgy véli, hogy Kijev ezúttal az Amuri és Cseljabjinszk megyei Ukrajinka és Szagol reptereket vette célba. A közlemény szerint tudomást szereztek a készülő akcióról, aminek része volt, hogy Ukrajnából átcsempésznek drónokat a szomszédos Brjanszk megyébe. Az FSZB ekkor csapott le és az állításaik szerint a műveletben részt vevőket is elkapták, valamint lefoglalták a bevetni szándékot fegyvereket is. Az ukrán hírszerzés robbanófejekkel és mobil földi irányítóállomásokkal felszerelt FPV drónokat juttatott át a kijelölt területre, ahonnan hamis fenekű pótkocsikkal felszerelt személygépkocsikban, háztartási gépekkel megrakva szállították el ezeket. Az újabb helyen összeszerelték volna a drónokat bérelt garázsokban, ez a helyszín már a reptérhez közel feküdt volna.

A közlemény szerint brit, amerikai, kanadai és svéd drónok réseit foglalták le, amelyek ellenállóak az elektronikus hadviseléssel szemben. Az eszközök összesen 1 kilogrammnyi robbanófejet hordoztak volna, és 2 mobil földi irányítóállomás kapcsolódhatott volna hozzájuk. Bár az orosz hatóságok nem említették meg a tavalyi Pókháló hadműveletet, a közleményükben „példátlanul nagyszabású szabotázs- és terrorcselekmény-sorozat”-ról beszéltek, ezért könnyen kikövetkeztethető, hogy ahhoz hasonló akció meghiúsítását jelentették. Azt is elmondták, hogy a Rosztov-Csentralnij is a lehetséges célpontok között szerepelhetett. Az FSZB azt közölte, hogy azok a kollaboránsok, akik együttműködnek az ukránokkal, de önként feladják magukat, mentesülnek a büntetés alól.

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