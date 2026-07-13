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Lecsaptak a „Magyar” madarai: Ukrajna elkezdte szisztematikusan szétbombázni a különleges orosz flottát
Globál

Lecsaptak a „Magyar” madarai: Ukrajna elkezdte szisztematikusan szétbombázni a különleges orosz flottát

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Az ukrán drónok az elmúlt 8 napban tucatszám pusztította az orosz árnyékflotta járműveit, ezzel mostanra egy különleges számot elértek – közölte a Kyiv Post.

Kijev minden éjjel jelentős csapásokat mér az orosz árnyékflotta hajóira, július 13 hajnalra megtámadott 15 jármű azt jelenti, hogy átlépték a bűvös 100-as határt az elmúlt 8 nap során. Az akciók jól láthatóan egy szélesebb elképzelés részei, az ukrán hadvezetés elkezdte megvalósítani, hogy az orosz olaj illegális szállítására használt árnyékflottát módszeresen megsemmisítse. A gondolkodás arra utal, hogy az ukránok minden oldalról szeretnék rontani Moszkva lehetőségeit a háborúhoz szükséges bevételek megszerzésére.

A származása miatt „Magyar” hívójelű Robert Brovdi, a pilóta nélküli rendszereket kezelő erők (USF) parancsnoka közleményt is nyilvánosságra hozott: szerinte

a hadművelet addig folytatódik, ameddig az „árnyékflotta fel nem kerül az Azovi-tenger Vörös Könyvébe”.

A legutóbbi 15 járműből 7 tartályhajó, öt szárazáru-szállító hajót, egy kompot és két vontatóhajót vettek célba. Brovdi szerint az elmúlt 8 nap csapásainak kézzelfogható eredménye is vannak, Moszkva jelentősen csökkentette az Azovi-tengeren a tevékenységét, mivel a térség átrakodó infrastruktúráját és támadások érik.

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Az árnyékflotta a becslések szerint mintegy 1500 járművet foglal magába, ezek többnyire idős, már rossz állapotban lévő hajók. A minőségükből fakadóan problémás a szállítás, ám a lényeget maga a kivitelezés jelenti: ezek ugyanis hivatalosan nem tartoznak az oroszokhoz, más országok zászlaja alatt hajóznak, gyakran szándékosan rosszul kitöltött papírokkal, kikapcsolt transzponderekkel, hogy elkerüljék az ellenőrzéseket. Az elmúlt időszakban a nemzetközi közösség is egyre határozottabban lép fel ezekkel szemben, de átütő akcióra még ne került sor, mindössze néhány lefoglalásra.

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