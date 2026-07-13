Lehangoló képet festettek Kijevnek: olyan lemaradásban vannak az oroszoktól, amit még hosszú évekig nem tudnak behozni

Az elmúlt hetekben az egyik legfontosabb témát az a kérdés jelentette Ukrajnában, hogy az ország lényegében védtelen az orosz ballisztikus rakétákkal szemben, mivel az amerikai fejlesztésű Patriot légvédelmi rendszerhez szükséges eszközökből kifogytak. Kijev jelenleg nem rendelkezik más eszközzel, amely képes ezeket a fenyegetéseket is megfelelően elhárítani. A lap megkérdezte Olekszandr Kovalenko, az Információs Ellenállás csoport katonai-politikai elemzőjét, hogy mekkora valójában a baj, most, hogy globálisan is hiány jelentkezett a PAC-3 elfogórakétákból.
A szakértő szerint Kijev nem lehet túl optimista a jövőt illetően, ugyanis Oroszország hadiipari kapacitása napi három Iszkander-M „kváziballisztikus” rakéta legyártására képes, ami sokszorosan felülmúlja az érkező rakéták mennyiségét. Kovalenko úgy véli, hogy
Kijevnek évente körülbelül 2000 darabra lenne szüksége a megfelelő védelemhez, ám a globális kapacitás mindössze évi 770 darab.
Az Egyesült Államokban évente 700 darabot adnak át a PAC-3-asokból, míg Japánban további 70-et, ahol licenc alapján gyártják ezeket.
Az elemző hozzátette, hogy a távol-keleti szigetország teljes éves kapacitása mindössze egy nagyszabású orosz támadás elhárítására elegendő, amikor Moszkva egyszerre akár 25-30 ballisztikus rakétát is rázúdít Ukrajnára. Ez azt is jelzi ugyanakkor, hogy egyetlen rakéta sikeres hatástalanításához nagyjából 2 (akár 3) elfogórakéta szükséges. Éppen emiatt kulcsfontosságú a kapacitások felpörgetése ez eddigi gyártóhelyeken és újakon egyaránt. Ukrajna megkapta az engedélyt, hogy saját maga is gyártson PAC-3-asokat, de erre akár még évekig is várni kelhet. Az Egyesült Államokban is jelentősen növelnék a kapacitást, miután az elmúlt évek fegyveres konfliktusai alaposan kimerítették a raktárakat.
Ez a 2000 még mindig a legalacsonyabb szám, ugyanis csak az Iszkander-M típusú fegyverek vannak benne, de az Sz-400-asok, vagy a Cirkonok például nincsenek, azok további fenyegetést jelentenek. Ukrajna éppen ezért egyre erőteljesebben dolgozik a saját elhárító rendszerén is, hogy azzal is ellenálljon az orosz támadásoknak. Ezek jelenleg fejlesztés alatt vannak, de az első információk szerint ígéretesen halad program.
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