Meghökkentő jóslat jött Ukrajnából: hamarosan vége a drónok korszakának - Ezek lesznek a jövő fegyverei

Mitropolitanszkij egy deszantosokat képző zászlóaljat vezet – olyan katonákkal foglalkozik, akik kaptak már alapkiképzést és lehet, hogy már a frontvonalat is megjárták.
Azt mondta: rengeteg fegyver használatára képzi katonáit, köztük drónokkal és elektronikus harcászati rendszerekkel is foglalkoznak, de
úgy látja, hogy az UAV-hadviselés korszaka nem fog örökké tartani.
Szerintem előbb vagy utóbb lesz olyan fegyver, ami teljesen megszünteti a hadviselés elektronikus komponensét. Ha többé nem hatékony a drónok használata, vissza fogunk térni a hagyományos gyalogsági hadviseléshez”
– mondta.
Szerinte ebben az esetben ismét a géppuskák, sorozatgránátvetők és páncéltörő rakéták fogják uralni a harctereket.
Arról is részletesen beszélt, hogy melyek az ukrán deszantosok kedvenc fegyverei. Nehézgéppuskák közül az amerikai M2 Browningot említette, amely 12,7 milliméteres lőszerével enyhén páncélozott célpontokat és fedezékeket is le tud küzdeni. Könnyebb géppuskák közül érdekes módon a szovjet / orosz PKM géppuskát említette, mint a legjobb fegyver.
Arra is kitért, hogy páncélozott járművek közül a katonák a német Mardert szeretik a legjobban, amely szerinte nagyobb tűzerővel, jobb kezelhetőséggel és mozgékonysággal rendelkezik, mint a régi szovjet BTR és BMP csapatszállítók.
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