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Megindult Irán pusztító megtorlása: öt országot támadtak meg - Megtörte a csendet Teherán
Globál

Megindult Irán pusztító megtorlása: öt országot támadtak meg - Megtörte a csendet Teherán

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Irán nem támadta meg szomszédait és nem is fog más országokat megtámadni – jelentette ki Iszmail Baghei, az iráni külügyminisztérium szóvivője, röviddel azután, hogy a Közel-Kelet több államába is iráni rakéták csapódtak be.

Ma reggel támadás érte Irán felől Jordániát, Bahreint, Ománt, Katart és Kuvaitot is.

Baghei nem tagadta a támadások tényét, viszont hangsúlyozta:

ezek a csapások kizárólag amerikai bázisokat céloztak, olyan támaszpontokra csaptak le, melyekről az USA Iránt támadja.

A szóvivő azt mondta: Irán csupán saját magát védi, ezek a védelmi intézkedések pedig ki fognak terjedni azokra a területekre is, melyek más országok területén találhatók, ha itt amerikai katonai képességek tartózkodnak. Baghei szerint ez viszont nem minősül más országok megtámadásának.

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Baghei az USA és Irán közt életbe lépett szándéknyilatkozatról azt mondta:

az Egyesült Államok lényegében felrúgta ezt a szerződést, szóval Irán sem fogja betartani az ebben foglaltakat.

Arra is kitért, hogy Ománnal sem sikerült megállapodni a Hormuzi-szoros jövőjéről, amely Teherán szerint az Egyesült Államok nyomásgyakorlása miatt történt.

Hangsúlyozta viszont: Teherán szeretne tovább tárgyalni az eszkalációs kockázatok csökkentéséről, ennek érdekében felvették a kapcsolatot Katarral, Ománnal és Pakisztánnal.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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