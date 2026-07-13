Megindult Irán pusztító megtorlása: öt országot támadtak meg - Megtörte a csendet Teherán

Irán nem támadta meg szomszédait és nem is fog más országokat megtámadni – jelentette ki Iszmail Baghei, az iráni külügyminisztérium szóvivője, röviddel azután, hogy a Közel-Kelet több államába is iráni rakéták csapódtak be.

Ma reggel támadás érte Irán felől Jordániát, Bahreint, Ománt, Katart és Kuvaitot is.

Baghei nem tagadta a támadások tényét, viszont hangsúlyozta:

ezek a csapások kizárólag amerikai bázisokat céloztak, olyan támaszpontokra csaptak le, melyekről az USA Iránt támadja.

A szóvivő azt mondta: Irán csupán saját magát védi, ezek a védelmi intézkedések pedig ki fognak terjedni azokra a területekre is, melyek más országok területén találhatók, ha itt amerikai katonai képességek tartózkodnak. Baghei szerint ez viszont nem minősül más országok megtámadásának.

Baghei az USA és Irán közt életbe lépett szándéknyilatkozatról azt mondta:

az Egyesült Államok lényegében felrúgta ezt a szerződést, szóval Irán sem fogja betartani az ebben foglaltakat.

Arra is kitért, hogy Ománnal sem sikerült megállapodni a Hormuzi-szoros jövőjéről, amely Teherán szerint az Egyesült Államok nyomásgyakorlása miatt történt.

Hangsúlyozta viszont: Teherán szeretne tovább tárgyalni az eszkalációs kockázatok csökkentéséről, ennek érdekében felvették a kapcsolatot Katarral, Ománnal és Pakisztánnal.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images