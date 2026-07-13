NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
Globál

Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna több célpontot támadt Oroszország területén, a jelentések szerint számos drón a főváros felé tartott – közölte az Ukrajinszka Pravda.

A legfrissebb jelentések szerint Oroszország több régiójában is drónok csapódtak be július 13-ra virradóra. Támadás érte Moszkvát és Sztravropolt is, utóbbi esetben hatalmas lángok csaptak fel egy olajraktár elleni támadást követően.

Jelentések szerint a vjazniki olajraktár lángol.

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester már a vasárnap késő esti órákban jelezte, hogy működésbe lépett az orosz légvédelem, miután ukrán drónokat érzékeltek közeledni. A későbbiekbe aztán további eszközöket regisztráltak, elmondása szerint az összes érkező eszközt sikeresen hatástalanították. Moszkva legfontosabb légikikötőjének számító Domodedovo repülőtéren több járat kimaradt az eset következtében, ugyanis biztonsági okokból leállították a forgalmat. A többi térségi reptéren is korlátozások léptek életbe.

A polgármester elmondása szerint reggelig legalább 350 drónt semmisített meg a légvédelem.

Még több Globál

Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország

Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt a vészcsengő: a vízhiány miatt teljes összeomlás fenyegeti Európa egyik legnagyobb folyóját
Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés
Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility