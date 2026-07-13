Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket

A legfrissebb jelentések szerint Oroszország több régiójában is drónok csapódtak be július 13-ra virradóra. Támadás érte Moszkvát és Sztravropolt is, utóbbi esetben hatalmas lángok csaptak fel egy olajraktár elleni támadást követően.
Jelentések szerint a vjazniki olajraktár lángol.
Szergej Szobjanin moszkvai polgármester már a vasárnap késő esti órákban jelezte, hogy működésbe lépett az orosz légvédelem, miután ukrán drónokat érzékeltek közeledni. A későbbiekbe aztán további eszközöket regisztráltak, elmondása szerint az összes érkező eszközt sikeresen hatástalanították. Moszkva legfontosabb légikikötőjének számító Domodedovo repülőtéren több járat kimaradt az eset következtében, ugyanis biztonsági okokból leállították a forgalmat. A többi térségi reptéren is korlátozások léptek életbe.
A polgármester elmondása szerint reggelig legalább 350 drónt semmisített meg a légvédelem.
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