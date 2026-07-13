Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Robbanás rázta meg a semleges országot: mélyen behatolt az orosz fegyver
Az éjszaka során az oroszok ismét drónok sokaságát indította ukrán célpontok ellen, ám ezek közül az egyik végül nem a 2022-ben megtámadott országban kötött ki – közölte az Ukrajinszka Pravda.
Jelentett az ukrán légierő
Az éjszaka során összesen 123 Sahed-típusú drónt és 3 H-59/69 típusú rakétát semmisített meg a légvédelem. Az oroszok összesen 134 drónt indítottak, összesen 5 helyről jelentettek becsapódásokat.
Ez lehet Európa jövője: teljesen új katonai szövetség jöhet létre, Amerika már nem lesz fontos
Guido Crosetto olasz védelmi miniszter egy új európai biztonsági modellt lehetőségét vázolta fel, amely nemcsak az uniós tagállamokat, hanem Ukrajnát, az Egyesült Királyságot, Törökországot és a kontinens más országait is összefoghatná - számolt be a RBK.
Ünnepelnek az oroszok: meghalt Moszkva legnagyobb ellensége
Kifejezetten ellenséges hangnemben emlékezik meg az orosz sajtó Lindsey Graham dél-karolinai szenátorról, aki a hétvégén váratlanul életét vesztette, miután hazatért Ukrajnából.
Újabb ordító jele van, hogy mekkora bajban vannak valójában az oroszok
Az orosz hatóságok körében elterjedt a gyakorlat, hogy a vállalkozásokat a frontvonalra küldendő katonák biztosítása miatt vegzálják – szúrta ki az RBK.
Hiába a rengeteg olaj, Oroszország nem tud mit kezdeni vele
Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az ukrán dróntámadások orosz energetikai infrastruktúrára gyakorolt tartós hatásai miatt rontotta az orosz olajkitermelésre vonatkozó előrejelzését, az olajexport eközben tovább nőtt - írta meg az energynews. A paradox jelenség annak köszönhető, hogy a célzott csapások főleg a finomítókat érik, így az oroszok egyre kevesebb hazai nyersolajat tudnak feldolgozni, a többletet pedig kénytelenek külföldre szállítani.
Készen állnak az orosz atomcsapásra is: a fenyegetés árnyékában épült fel a hatalmas rendszer, Ukrajna is innen tanul
Miközben Finnország fővárosa a felszínen éli a csendesnek tűnő életét, addig a település alatt a hatalmas háborús bunkerrendszer épült ki - írta a The Times.
Az oroszok a kikötőket támadták Ukrajnában
Az orosz források beszámolói szerint elsősorban a kikötői infrastruktúrát támadták az éjszaka során Ukrajnában. Az elmondások szerint az Odessza megyei Csornomorszkot az ukrán hadsereg a katonai szállítmányok kezelésére használja, ezért ezt vették célba. A csapásban raktárak megsemmisítéséről beszéltek.
(TASzSz)
Oroszok szerint még évekig nem lesz saját PAC-3 rakétája az ukránokak
Ukrajna engedélyt kapott Donald Trump amerikai elnöktől, hogy saját maga gyártsa le a ballisztikus rakéták ellen is hatékonyan bevethető PAC-3 elfogórakétákat. Az oroszok úgy vélik, hogy hiába kaptak zöld utat, még évekig nem kerül sor az eső gyártásra. Ennek alátámasztására a japán példát hozták, a szigetország 2005-ben szerződött le az Egyesült Államokkal, és négy év múlva kezdődött meg a termelés.
Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
Ukrajna több célpontot támadt Oroszország területén, a jelentések szerint számos drón a főváros felé tartott – közölte az Ukrajinszka Pravda.
Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország
Oroszország gyakorlatilag kimerült a felújításra váró T-80-as harckocsikészletből, ezért a Kreml egy olyan hibrid harcjármű gyártásába kezdett, amely leginkább a T-80BVM színvonalára korszerűsített T-80UE-1-es típusra hasonlít - tudósított a Defence Express.
Törökország felizzítaná a tárgyalásokat
Orosz információk szerint az ankarai NATO-csúcs egyik legfontosabb kérdését az orosz-ukrán háború jövője jelentette, a házigazda Recep Tayyip Erdoğan török elnök pedig igyekezett a tárgyalásos megoldást erősíteni inden résztvevőnél. Törökország a kezdetektől az egyik leghangosabb támogatója a konfliktus megbeszéléses rendezésének, ám ezek a hangok az elmúlt hónapokban némileg megakadtak, Kijev és Moszkva delegációi nem tárgyaltak egymással.
(Gazeta)
Zaporizzsját érte támadás
Az ukrajnai Zaporizzsja városában csapódtak be orosz drónok és rakéták a jelentések szerint, erre még a vasárnap késő esti órákban került sor. A helyi hatóságok beszámoltak a lakóházakat érintő detonációkról, két sérültről tudnak, ők orvosi ellátásban részesültek.
(RBK)
Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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