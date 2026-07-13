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Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Globál

Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Portfolio
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Ukrajna több célpontot támadt Oroszország területén, a jelentések szerint számos drón a főváros felé tartott – közölte az Ukrajinszka Pravda. Négy éven át arra épített Oroszország, hogy egy felőrlő állóháborúban kitartóbb lesz Ukrajnánál. Most azonban, ahogy az ukrán drónok egyre nagyobb kárt okoznak az orosz hadseregben és az olajiparban, Moszkva kénytelen belátni, hogy az idő nem feltétlenül neki dolgozik - elemezte a helyzetet a Wall Street Journal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Robbanás rázta meg a semleges országot: mélyen behatolt az orosz fegyver

Az éjszaka során az oroszok ismét drónok sokaságát indította ukrán célpontok ellen, ám ezek közül az egyik végül nem a 2022-ben megtámadott országban kötött ki – közölte az Ukrajinszka Pravda.

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Robbanás rázta meg a semleges országot: mélyen behatolt az orosz fegyver
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Jelentett az ukrán légierő

Az éjszaka során összesen 123 Sahed-típusú drónt és 3 H-59/69 típusú rakétát semmisített meg a légvédelem. Az oroszok összesen 134 drónt indítottak, összesen 5 helyről jelentettek becsapódásokat.

(Ukrajinszka Pravda)

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Ez lehet Európa jövője: teljesen új katonai szövetség jöhet létre, Amerika már nem lesz fontos

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter egy új európai biztonsági modellt lehetőségét vázolta fel, amely nemcsak az uniós tagállamokat, hanem Ukrajnát, az Egyesült Királyságot, Törökországot és a kontinens más országait is összefoghatná - számolt be a RBK.

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Ez lehet Európa jövője: teljesen új katonai szövetség jöhet létre, Amerika már nem lesz fontos
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Ünnepelnek az oroszok: meghalt Moszkva legnagyobb ellensége

Kifejezetten ellenséges hangnemben emlékezik meg az orosz sajtó Lindsey Graham dél-karolinai szenátorról, aki a hétvégén váratlanul életét vesztette, miután hazatért Ukrajnából.

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Ünnepelnek az oroszok: meghalt Moszkva legnagyobb ellensége
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Újabb ordító jele van, hogy mekkora bajban vannak valójában az oroszok

Az orosz hatóságok körében elterjedt a gyakorlat, hogy a vállalkozásokat a frontvonalra küldendő katonák biztosítása miatt vegzálják – szúrta ki az RBK.

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Újabb ordító jele van, hogy mekkora bajban vannak valójában az oroszok
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Hiába a rengeteg olaj, Oroszország nem tud mit kezdeni vele

Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az ukrán dróntámadások orosz energetikai infrastruktúrára gyakorolt tartós hatásai miatt rontotta az orosz olajkitermelésre vonatkozó előrejelzését, az olajexport eközben tovább nőtt - írta meg az energynews. A paradox jelenség annak köszönhető, hogy a célzott csapások főleg a finomítókat érik, így az oroszok egyre kevesebb hazai nyersolajat tudnak feldolgozni, a többletet pedig kénytelenek külföldre szállítani.

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Hiába a rengeteg olaj, Oroszország nem tud mit kezdeni vele
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Készen állnak az orosz atomcsapásra is: a fenyegetés árnyékában épült fel a hatalmas rendszer, Ukrajna is innen tanul

Miközben Finnország fővárosa a felszínen éli a csendesnek tűnő életét, addig a település alatt a hatalmas háborús bunkerrendszer épült ki - írta a The Times.

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Készen állnak az orosz atomcsapásra is: a fenyegetés árnyékában épült fel a hatalmas rendszer, Ukrajna is innen tanul
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Az oroszok a kikötőket támadták Ukrajnában

Az orosz források beszámolói szerint elsősorban a kikötői infrastruktúrát támadták az éjszaka során Ukrajnában. Az elmondások szerint az Odessza megyei Csornomorszkot az ukrán hadsereg a katonai szállítmányok kezelésére használja, ezért ezt vették célba. A csapásban raktárak megsemmisítéséről beszéltek.

(TASzSz)

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Oroszok szerint még évekig nem lesz saját PAC-3 rakétája az ukránokak

Ukrajna engedélyt kapott Donald Trump amerikai elnöktől, hogy saját maga gyártsa le a ballisztikus rakéták ellen is hatékonyan bevethető PAC-3 elfogórakétákat. Az oroszok úgy vélik, hogy hiába kaptak zöld utat, még évekig nem kerül sor az eső gyártásra. Ennek alátámasztására a japán példát hozták, a szigetország 2005-ben szerződött le az Egyesült Államokkal, és négy év múlva kezdődött meg a termelés.

(Ria Novosztyi)

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Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket

Ukrajna több célpontot támadt Oroszország területén, a jelentések szerint számos drón a főváros felé tartott – közölte az Ukrajinszka Pravda.

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Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
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Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország

Oroszország gyakorlatilag kimerült a felújításra váró T-80-as harckocsikészletből, ezért a Kreml egy olyan hibrid harcjármű gyártásába kezdett, amely leginkább a T-80BVM színvonalára korszerűsített T-80UE-1-es típusra hasonlít - tudósított a Defence Express.

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Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország
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Törökország felizzítaná a tárgyalásokat

Orosz információk szerint az ankarai NATO-csúcs egyik legfontosabb kérdését az orosz-ukrán háború jövője jelentette, a házigazda Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök pedig igyekezett a tárgyalásos megoldást erősíteni inden résztvevőnél. Törökország a kezdetektől az egyik leghangosabb támogatója a konfliktus megbeszéléses rendezésének, ám ezek a hangok az elmúlt hónapokban némileg megakadtak, Kijev és Moszkva delegációi nem tárgyaltak egymással.

(Gazeta)

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Zaporizzsját érte támadás

Az ukrajnai Zaporizzsja városában csapódtak be orosz drónok és rakéták a jelentések szerint, erre még a vasárnap késő esti órákban került sor. A helyi hatóságok beszámoltak a lakóházakat érintő detonációkról, két sérültről tudnak, ők orvosi ellátásban részesültek.

(RBK)

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Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Matthew Horwood/Getty Images

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