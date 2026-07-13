Nagy bejelentésre készül Donald Trump, egész Amerikához szól

Trump elnök csütörtök este, keleti idő szerint 21 órakor beszédet intéz a Nemzethez

– írta közösségi oldalán az amerikai elnök, egyes szám harmadik személyben hivatkozva magára.

Hogy pontosan milyen ügyben szól az Egyesült Államok lakosságához Trump, az a posztból nem derül ki.

Elképzelhető, hogy az iráni konfliktus lesz terítéken, amely hétfőn újabb fordulathoz érkezett. Az amerikai elnök szintén a Truth Socialön jelentette be, hogy blokád alá veszik a Hormuzi-szorosnál az iráni és az Iránnal kereskedő hajókat. A többi hajó számára továbbra is biztosítanák a hajózás szabadságát, ugyanakkor a „méltányosság” jegyében 20 százalékos terhet vetnének ki a teherhajók rakományának értékére, a beszedett pénzből pedig a szoros védelmének költségeit fedeznék.

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