Nem viccelt Trump: tényleg gyarmatosítottak egy egész országot, távirányítással működik a rezsim

Rubio személyesen ugyan nem járt Maduro elfogása óta Venezuelában, de folyamatos kapcsolatot tart Delcy Rodríguezzel, Maduro egykori alelnökével, aki most washingtoni jóváhagyással irányítja az országot.

A két politikus spanyolul, a WhatsAppon egyeztet, olykor pletykákat, szülinapi köszöntéseket és szelfiket is megosztva az üzenetváltás során.

A két politikus kapcsolata azonban messze nem az egyenlő partnerségre épül, hisz a caracasi kormány szinte minden amerikai utasítást végrehajt, különösen a pénzügyek területén.

A New York Times szerint az amerikai kontroll legfontosabb eszköze a pénz. Venezuela exportbevételei az amerikai pénzügyminisztériumhoz folynak be, amely aztán – mintha csak zsebpénzt osztana – kizárólag a Rubio által meghatározott feltételek mentén juttatja vissza az összeget a bankrendszeren keresztül. Ezáltal lehetővé vált a korrupciós hálózatok felszámolása, a rendszer pedig védi a Rodríguez-kormány bevételeit a milliárdos követelésekkel fellépő hitelezőktől.

Cserébe viszont óriási befolyást ad Rubio kezébe, hiszen Rodríguez ebből fizeti a béreket és tartja fenn a nemzeti valuta árfolyamát.

Rubio felügyeli a szankciók alkalmazását is, így ő dönti el, ki és hogyan üzletelhet Venezuelában. A külügyminiszter előnyben részesíti az újonnan érkező amerikai vállalatokat a már jelen lévő európai cégek rovására, miközben az olajat a Trafigura és a Vitol kereskedőházakon keresztül értékesítik világszerte. Rubio óva intette Rodríguezt az amerikai riválisokkal való üzleteléstől, így a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA csendben átvette az orosz Rosznyefty vállalattal közös projektek feletti irányítást.

A caracasi kormány emellett kiadta az Egyesült Államoknak Alex Saabot, Maduro milliárdos üzlettársát, akit felhasználhatnak a volt elnök elleni perben is. Rodríguezt ugyanakkor kizökkentette, amikor arról jelentek meg hírek, hogy ellene is eljárás indulhat. Washington ezt határozottan és nyilvánosan cáfolta, megnyugtatva az ügyvivő elnököt, hogy nincs félnivalója.

Júniusban aztán közös akcióban likvidálták a Tren de Aragua nevű bűnszervezet egyik vezetőjét, Niño Guerrerót, ami az első amerikai-venezuelai katonai együttműködés volt az elmúlt évtizedekben.

Azon kívül, hogy Rodríguez a fontos kormányzati kinevezéseket egyezteti Rubióval, Washington ellenőrzése a venezuelai vezetők nyilvános megszólalásaira is kiterjed. Amikor a venezuelai külügyminiszter óvatosan elítélte az Egyesült Államok Irán elleni támadását, a Trump-adminisztráció utasítására törölték a bejegyzést. Megesett, hogy Rodríguez Trump engedélyétől tett függővé egy Fox News-interjút, vagy saját közösségimédia-posztját is elküldte jóváhagyásra Rubiónak, ami gyakorlatilag annak a beismerése, hogy

Venezuela már nem önállóan alakítja a külpolitikáját.

A júniusi pusztító földrengés árnyékában az Egyesült Államok 900 katonát küldött az országba, közel 400 millió dolláros segélyt ígért, és készpénzt szállított a caracasi kormánynak. A legalább 4 000 halálos áldozattal járó természeti katasztrófa azonban hátráltatja Rubio háromlépcsős tervének végrehajtását, amely a gazdaság helyreállítását, az ország stabilizálását és a demokratikus átmenetet foglalja magában. A földrengések miatt el kellett napolni a tárgyalásokat az új olajszerződésekről, amelyek kulcsfontosságúak lennének a gazdasági stabilitást szavatolni hivatott befektetések szempontjából. Ezt tovább nehezíti, hogy a nemzetközi befektetők továbbra is aggódnak a széles körű korrupció, a rossz állapotú infrastruktúra és a politikai kiszámíthatatlanság miatt.

Hiába mondott le az Egyesült Államok az utolsó hivatalos gyarmatáról, a Fülöp-szigetekről 1946-ban, 80 évvel később, úgy látszik tehát, ismét felerősödött a terjeszkedési vágy Washington részéről, különösen az amerikai kontinensen. Ez megmutatkozott Trump Kanadát, Panamát és Grönlandot ért fenyegetéseiben is.

A Trump-kormányzat bírálói szerint

az Egyesült Államok ugyanakkor kiszipolyozza Venezuela erőforrásait, miközben egy nem megválasztott, népszerűtlen rezsimet tart hatalomban,

hiszen Maduro egykori embereinek oroszlánrésze a helyén maradt. A száműzetésben élő, Nobel-békedíjas María Corina Machado továbbra is a legnépszerűbb politikus odahaza, ám a Fehér Ház hátat fordított neki. Az utcai megmozdulásoktól félve megtagadták, hogy segítsék a visszatérését az országba.

Azt továbbra sem tudni, hogy mikorra tűzhetnek ki szabad választásokat, ami az amerikai reformterv utolsó pontjának feleltethető meg. Mindennek fényében egyértelmű, hogy az erről szóló döntés nem Rodríguez, hanem Rubio kezében van - zárja cikkét a Times.

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