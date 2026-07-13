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New York Times: példátlan izraeli titkosszolgálati akció volt Budapesten - Egy egész ország sorsát döntötték el
Globál

New York Times: példátlan izraeli titkosszolgálati akció volt Budapesten - Egy egész ország sorsát döntötték el

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Budapesten próbálta meg beszervezni Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnököt az izraeli Moszad – tudta meg a New York Times. Ahmadinezsád Irán vezetését vette volna át, ha sikerül megbuktatni a teokratikus rezsimet.

A lap azt állítja: egy meg nem nevezett magyar vezető 2024-ben arra szólította fel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, Deli Gergelyt, hogy hívja meg az iráni politikust egy klímaváltozási konferenciára.

A lap forrásai szerint a magyar vezető tájékoztatta a rektort arról, hogy a konferencia csupán egy front lenne, melynek célja, hogy Izrael titkosszolgálatai felvehessék a kapcsolatot Ahmadinezsáddal.

2024-ben és 2025-ben két ilyen konferencia is volt Budapesten.

A lap amerikai és iráni forrásai azt állítják: Izrael volt hírszerzési vezetője, Dávid Barnea személyesen is Budapestre utazott, hogy beszervezzék a volt iráni elnököt;

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arról akarták meggyőzni, hogy legyen ő Irán új vezetője, miután megbuktatják a jelenlegi rezsimet.

A cikk nem fogalmaz egyértelműen arról, Ahmadinezsád mennyire volt együttműködő. Annyit jegyeznek csak meg, hogy a hírszerzési művelet végül kudarcot vallott, maga Ahmadinezsád fújta le az akciót. Februárban Amerika és Izrael megtámadta Iránt, le is bombázták azt a komplexumot, ahol a volt iráni elnök a teheráni rezsim megfigyelése alatt tartózkodott. Ahmadinezsádot kiszabadították és egy óvóhelyre vitték a Moszad ügynökei, de a rezsimváltást végül nem vitték véghez. A New York Times információi szerint a politikus „elvesztette hitét” az izraeli hatalomátadási tervben.

Ahmadinezsád most állítólag a forradalmi gárda őrizetében van, hétfőn megjelent Ali Hámenei egykori ajatollah temetésén is.

A New York Times többször is megjegyzi: a 2005 és 2013 közt regnáló iráni elnök volt az ország egyik valaha volt leginkább keményvonalas elnöke – rendszeresen beszélt Izrael megsemmisítéséről, felgyorsította Irán atomprogramját, tömeges kivégzéseket hajtott végre ellenfeleivel szemben és a holokausztot is tagadta. Az elmúlt években azonban komoly összetűzései voltak Teherán teokratikus vezetőivel és mérsékelt politikusként próbált profilt építeni.

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